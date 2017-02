Talousodotukset vahvistuneet, Suomi etujoukoissa

Kansainvälinen kauppakamari ICC on ainoa globaali, kaikki toimialat kattava yhteistyöjärjestö, jolla on 6,5 miljoonaa yritystä ja järjestöjä jäsenenä yli 140 maasta ja kansallisia toimistoja kaikissa maanosissa, 92 maassa, kuten Brasilia, Intia, Kiina, Venäjä, USA ja luonnollisesti Suomessa - ICC Suomi. Suomessa ICC-jäseniä ovat keskeiset kansainvälisessä kaupassa - viennissä ja tuonnissa - mukana olevat yritykset sekä niitä tukevat palveluyritykset ja kotimaiset järjestöt. ICC vahvistaa yritysten kansainvälisiä toimintaedellytyksiä vaikuttamalla regulaatioympäristöön, kehittämällä ulkomaankaupan työkaluja ja tarjoamalla niihin liittyviä palveluita yrityksille. ICC haluaa tehdä kansainvälisestä kaupan käynnistä helppoa - Make Trade Simple - hengessä. Kansainvälisissä verkostoissa ICC- jäsenyys on yksi osoitus yrityksen luotettavuudesta.