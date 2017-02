Sekä täysosuma että täydellinen huti toivat 125 000 euron päävoitot Turkuun ja Lappeenrantaan

13.2.2017 11:14 | Veikkaus

Veikkauksen uudessa Kaikki tai ei mitään -pelissä voitettiin lauantaina (kierros 6/2017) päävoitot sekä arvaamalla kaikki numerot oikein että kaikki numerot väärin. Sekä oikeaan osuneella että täysin väärällä arvauksella voitti euron panoksella 125 000 euroa.

Turussa R-kioski Runosmäki Munterinkatu 15:ssa pelannut kahden hengen porukka sai rivissään kaikki numerot oikein. Kumpikin porukan jäsen voitti siis noin 63 000 euroa. Päävoiton tuonut väärien numeroiden peli taas pelattiin R-kioski Kaukas Standertskjöldinkatu 7:ssä Lappeenrannassa.

Kukaan voittajista ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten he voivat lunastaa voittonsa Danske Bankista tai Veikkauksen toimipisteestä Vantaalta.

Myös lauantain lotto- ja jokeriarvonnat suosivat Turkua ja Lappeenrantaa. Turussa pelattiin sekä Loton 2,4 miljoonan euron päävoittorivi että noin 55 000 euroa tuonut 6+1-voittorivi. Lappeenrannassa taas pelattiin tuplattu jokeririvi, jolla napsahti kahden miljoonan euron voitto.

Torstaina päävoitto Varkauteen

Kaikki tai ei mitään -peli toi 125 000 euron voiton Neste K Warkaudenportissa Varkaudessa pelattuun riviin myös torstaina (kierros 6/2017). Voittaja nappasi täysosuman eli 12 oikein -tuloksen euron panoksella.

Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän voi lunastaa voittonsa Danske Bankista tai Veikkauksen toimipisteestä Vantaalta.

Päävoittoja tullut jo kuusi kappaletta

Kaikki tai ei mitään -pelistä on tullut tähän mennessä kuusi päävoittoa. Onnea on ollut yhtä paljon niin väärin kuin oikein arvatuilla numeroilla. Kolme 125 000 euron päävoittoa on tullut kaikki oikein -tuloksella ja kolme kaikki väärin -tuloksella.

Myös porukat ja yksittäiset pelaajat ovat olleet tasaväkisiä. Kolme voitoista on mennyt porukoille ja kolme yksittäisille pelaajille.

Kaikki tai ei mitään -pelissä valitaan 12 numeroa 24:stä, ja jos pelaaja saa kaikki numerot oikein tai kaikki väärin, hän voittaa päävoiton. Kerran päivässä arvottavassa pelissä voi voittaa viiden euron enimmäispanoksella 625 000 euroa.

Kaikki tai ei mitään pähkinänkuoressa

• Ensimmäisen kerran Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin perjantaina 13.1.2017.

• Täysosuma ja nolla oikein -tulos tuovat päävoiton, jonka kerroin on 125 000.

• Suurin mahdollinen voitto 5 euron enimmäispanoksella on 625 000 euroa.

• Arvonta on joka päivä klo 21. Peliaikaa on klo 20.45 saakka.

• Jokaisen voittoluokan voittojen summa arvontaa kohden voi olla enintään 3 000 000 euroa.

• Täysosuman – ja täydellisen hudin – todennäköisyys on 1:1,35 miljoonaan.

• Peliä voi pelata sekä myyntipisteissä että veikkaus.fi:ssä.