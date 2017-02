Yksilöllisiä syöpähoitoja tiedonlouhinnan keinoin

13.2.2017 14:06 | Helsingin yliopisto

Helsinki Challenge -semifinalistitiimi iCombinen tavoitteena on yhdistää laajat biolääketieteelliset aineistot ja etsiä tiedonlouhinnan keinoin yksilöllisiä lääkevaihtoehtoja leukemian hoitoon.

Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) tehdään ex vivo -lääketutkimuksia. Se tarkoittaa, että leukemialääkkeiden tehoa testataan potilaiden sijaan heidän verinäytteisiinsä. Menetelmä mahdollistaa laajat lääketestaukset ja sopivimman lääkkeen etsimisen tehokkaasti ja potilasta kuormittamatta.

FIMMin tutkija Jing Tangin monitieteisen Helsinki Challenge -joukkueen tavoitteena on löytää kullekin leukemiapotilaalle parhaiten toimiva lääkeyhdistelmä kattavien lääketestaus- ja genomiprofilointiaineistojen perusteella.

– Eli voisimme antaa hoitosuosituksia potilaan geneettisen taustan perusteella, Tang tarkentaa.

Tutkimusdataa on vuosien varrella kertynyt paljon, mutta pullonkaulaksi on muodostunut aineistojen yhdistäminen. Siksi informaatiotekniikalla ja tiedonlouhinnalla on keskeinen osa iCombine-tiimin suunnitelmassa.

– Kehitämme sarjan laskennallisia menetelmiä lääkeyhdistelmien tehon ennustamiseen, mallintamiseen ja analysointiin. Nämä menetelmät tarjoavat hyvän keinon lisätä lääkeyhdistelmien tehokkuutta yksilöllisessä lääkehoidossa, Tang sanoo.

Tulevaisuudessa menetelmää voidaan soveltaa myös muiden syöpätyyppien hoidossa.

– Tähän tarvitsemme yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteinen tavoitteemme on valita potilaalle oikea lääke oikeaan aikaan. Samalla säästetään lääkehoidon kustannuksissa.

Yksilöllisen lääkehoidon saavutettavuuden ja sovellettavuuden lisäämiseksi iCombine-tiimin tavoitteena on hyödyntää Helsinki Challenge -kilpailua laajemman tutkimusyhteisön rakentamisessa.

Joukkueeseen kuuluu lääketieteen, biologian ja informaatiotieteen tutkijoita Helsingin ja Turun yliopistoista.

Tervetuloa tutustumaan Helsinki Challenge -semifinalistien ideoihin 22. ja 23.2.

Tiedepohjainen ideakilpailu Helsinki Challenge tuo tiedeyhteisön ja yhteiskunnan eri toimijat yhteen ratkaisemaan maailman suuria ongelmia. Toista kertaa järjestettävän kilpailun teemat: ihminen muutoksessa, kestävä planeetta ja urbaani tulevaisuus linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kilpailu ratkeaa loppuvuodesta 2017 ja palkinto 375 000 euroa on tarkoitettu idean toteuttamiseen.

Kilpailun 20 semifinalistijoukkuetta testaavat ideoitaan yleisön edessä Helsinki Challenge Pitch Night -tapahtumissa 22. ja 23. helmikuuta. Lisätiedot tapahtumista ja ilmoittautuminen osoitteessa: http://challenge.helsinki.fi.

Helsinki Challenge -joukkue iCombinen yhteystiedot:

Tiiminvetäjä Jing Tang, FIMM, Helsingin yliopisto, jing.tang@helsinki.fi

Viestintävastaava Samu Kurki, Turun yliopisto, Auria Biobank, skurki@kapsi.fi

iCombine Twitterissä: @Team_iCombine

Helsinki Challenge -materiaalipankki medialle: bit.ly/helsinkichallenge2017