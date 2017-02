Venäjä ja Suomi allekirjoittivat rikosseuraamusalan yhteistyöohjelman vuosille 2017−2018

Vankiloissa havaittuun väkivaltaiseen ekstremismiin pyritään puuttumaan 9.2.2017 10:21

Rikosseuraamuslaitos (Rise) on havainnut vankiloissa yhteensä noin 50 vankia, jotka liittyvät väkivaltaiseen ekstremismiin. Osa näistä vangeista on jo vapautunut. Ensimmäiset havainnot ilmiöstä on saatu vuonna 2015. Vankiloissa on muun muassa havaittu väkivaltaiseen ekstremismiin viittaavaa materiaalia, saatu tietoa ryhmiin värväämisestä sekä havaittu vihapuhetta länsimaita kohtaan.