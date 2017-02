Suomalainen MusiClock-sovellus voittoon Interaction Awards -kilpailussa New Yorkissa

13.2.2017 13:50 | Taiste Oy

Musiikin teoriaa uudella tavalla opettava sovellus on kansainvälisen kilpailun ensimmäinen suomalainen voittaja.

Kotimainen MusiClock-sovellus on voittanut New Yorkissa 8.2.2017 järjestetyssä Interaction Awards 17 -kilpailussa Express-kategorian pääpalkinnon. Innovatiivisiin palveluihin ja käyttökokemukseen keskittyvässä maailmanlaajuisessa kilpailussa yksikään suomalaistyö ei ole aiemmin yltänyt voittoon.



MusiClock on mullistava, iOS-laitteille suunniteltu mobiilisovellus, joka opettaa käyttäjälleen sävelteoriaa helpolla ja havainnollistavalla tavalla. Pyörittämällä interaktiivista “sävelkelloa” ja soittamalla virtuaalista koskettimistoa käyttäjä tutustuu erilaisiin musiikillisiin skaaloihin ja oppii, miten niitä muodostetaan ja käytetään.



Sovellus perustuu vuoden luovimmaksi suomalaiseksi startup-tapahtuma Slushissa 2014 valitun nuoren Perttu Pölösen ideaan. Pölönen koki, että musiikin teoriaa opetettiin aivan liian hankalasti, ja kehitti konseptin sävelkellosta. Yhdessä veli Pietu Pölösen kanssa perustettu PerTunes- yritys halusi viedä idean mobiiliin. Sovelluksen toteutti digitaalisia palveluja suunnitteleva ja toteuttava Taiste. Lopputulos on ollut menestys niin käyttäjien kuin kansainvälisten musiikkijulkaisujenkin huomiossa mitattuna.



Palkinnon myöntänyt Interaction Design Association (IxDA) on maailmanlaajuinen ja suurin järjestö käyttökokemusten suunnittelijoille. Yli 80 000 jäsenen yhteisö järjestää tapahtumia ammattilaisille ja alan opiskelijoille 173 kaupungissa. IxDA:lla on toimintaa Suomessa Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Turussa.



Viime vuonna IxDA:n vuosittainen päätapahtuma, Interaction Week, järjestettiin Helsingissä Finlandia-talolla. Yhteistyössä Aalto Yliopiston ja Helsingin Kaupungin kanssa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 1200 kävijää 38 maasta.



MusiClock: www.getmusiclock.com

Taiste: www.taiste.fi

Interaction Design Association: www.ixda.org

Interaction Awards: awards.ixda.org



Valokuvia vapaaseen käyttöön: clients.taiste.fi/musiclock/press/





Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:



Tuomas Jalamo / Taiste Oy

tuomas@taiste.fi