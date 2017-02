Instru optiikka Oy avaa aurinkolasien Solaris-erikoisliikkeen Helsingin keskustan Stockmann-tavarataloon

Instru optiikka Oy on yksi Pohjois-Euroopan johtavista optisen alan vähittäismyyntiyrityksistä ja alan markkinajohtaja Suomessa ja Virossa. Yrityksen henkilöstömäärä on noin tuhat ja liikevaihto Suomessa 115 milj. € ja Virossa 5,5 milj. €. Instru optiikka Oy:n myymäläbrändit Suomessa ovat Instrumentarium, Nissen ja Keops. Suomessa myymälöitä on 211 ja Virossa 22. Instru optiikka Oy kuuluu optisen alan maailman johtavaan, Amsterdamin pörssissä listautuneeseen GrandVision N.V. -konserniin, jolla on yli 6100 optikkoliikettä 44 maassa.

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö, joka jakautuu Stockmann Retail-, Real Estate- ja Lindex-liiketoimintayksiköihin. Stockmann tarjoaa asiakkailleen ajankohtaisia muotielämyksiä ja inspiroivia ostoskokemuksia tavarataloissaan ja verkkokaupassa stockmann.com. Haluamme tarjota ensi-iltoja joka päivä: visionamme on olla asiakkaillemme inspiraation ensimmäinen lähde moderniin, urbaaniin elämään.