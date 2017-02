Vuoden 2017 Grammy-ehdokas Gaby Moreno Maailma kylässä -festivaalilla

14.2.2017 09:00 | Kepa ry

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan Maailma kylässä -festivaali kokoaa jälleen 27.–28. toukokuuta huippuesiintyjät, kansalaisvaikuttajat ja kymmenet tuhannet ihmiset Helsinkiin. Vuoden 2017 tapahtuma tuo Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi esiin kansalaisyhteiskunnan roolia liki 300 kansalaisjärjestön voimin.

Guatemalasta lähtöisin oleva laulaja-lauluntekijä Gaby Moreno on yksi festivaalin pääesiintyjistä. Morenon albumi Ilusión sai vuoden 2017 Grammy-ehdokkuuden parhaasta Latin Pop -albumista. Kuusi albumia julkaissut laulaja yhdistelee musiikissaan jazzia, folkia ja bluesia. Moreno voitti vuonna 2013 Latin Grammyn parhaana uutena tulokkaana.

Los Angelesissa jo 16 vuotta asunut Moreno ei ole hakenut Yhdysvaltain kansalaisuutta, sillä hän haluaa säilyttää juurensa Guatemalaan. Moreno on musiikillaan myös osallistunut yhteiskunnallisiin keskusteluihin esimerkiksi maahanmuutosta. Lisäksi hän on tehnyt kiertueita muun muassa televisiosarja Housesta tutun näyttelijän ja jazzmuusikkona kunnostautuneen Hugh Laurien sekä laulaja-lauluntekijä Tracy Chapmanin kanssa.



Espanjasta saapuu elektronista popmusiikkia ja flamencoa yhdistelevä Fuel Fandango, joka julkaisi viime vuoden huhtikuussa kolmannen levynsä Aurora. Se nousi suoraan toiselle sijalle Espanjan virallisilla listoilla jo viikon sisällä julkaisustaan. Levyn tuottaja Steve Dub on tuottanut lisäksi muun muassa The Chemical Brothersia ja The Prodigya.

Kotimaista esiintyjäkaartia edustaa Anna Puu, joka nähdään yhtyeensä kanssa festivaalilla lauantaina 28. toukokuuta. Keikkailun lisäksi artisti tuomaroi keväällä Voice of Finlandia.

Festivaalilla nähdään myös useita yhteiskunnallisia elokuvia. Murha Meksikossa -dokumentti kertoo Meksikossa vuonna 2010 murhatun Jyri Jaakkolan Eve-äidin pitkästä oikeustaistelusta. Dokumentin jälkeen Siemenpuu-säätiö järjestää keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan Suomen ja Meksikon valtioiden sekä EU:n roolia Jaakkolan perheen oikeustaistelussa.

Festivaalin kulttuuriohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan 5.4.2017. Asia- ja elokuvaohjelma julkaistaan 19.4.2017.

Oikeudenmukaisen maailman puolesta

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 27.–28.5.2017 Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla lauantaina kello 11–21 ja sunnuntaina kello 11–19. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

Festivaalin toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry, joka on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten erityisasiantuntija.

Festivaalin pääyhteistyökumppaneita ovat ulkoasiainministeriö, Euroopan unioni ja Ben & Jerry’s.