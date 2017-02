Mikko Vasama Philips Oy:n toimitusjohtajaksi

Tietoa Royal Philipsistä

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva yritys, joka keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua ja mahdollistaa paremman lopputuleman läpi koko hoitoketjun; sairauksien ennaltaehkäisystä diagnoosiin, hoitoon ja kotona tapahtuvaan seurantaan. Philips on johtavassa asemassa kuvantamisdiagnostiikan, potilasvalvontaratkaisuiden, eHealthin ja informaatioteknologian, sekä henkilökohtaisen terveyden ja kotisairaanhoidon saralla. Yhtiön pääkonttori on Alankomaissa. Vuonna 2016 Philipsin palveluksessa työskenteli noin 71 000 henkilöä ja sen myynti oli 17,4 miljardia euroa. Yhtiöllä on myyntiä ja palveluita nykyisin yli 100 maassa. Lisää Philipsin uutisia: www.philips.fi/uutiset.