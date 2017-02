Kaupunginhallitus 13.2.2017: Matinkylän jääurheilukeskus etenee, Espoolta lausunto pelastustoimen järjestämisestä

Joseph Beuys: Outside the Box avautuu EMMAssa 7.2.2017 08:00

EMMA – Espoon modernin taiteen museo avaa yhden 1900-luvun merkittävimpiin taiteilijoihin lukeutuvan Joseph Beuysin näyttelyn. Outside the Box (Toisin ajatellen) -näyttelyn ytimen muodostavat Euroopan vanhimman modernin taiteen museon, Puolan Łódźissa sijaitsevan Muzeum Sztukin, ainutlaatuinen Joseph Beuysin kokoelma ja arkisto. Outside the Box -näyttely tuo kokoelman esille ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. Näyttely on Muzeum Sztukin ja EMMAn yhteistuotantoa ja sen ovat kuratoineet Muzeum Sztukin kuraattori ja tutkija Łukasz Zaremba ja EMMAn johtaja Pilvi Kalhama. Näyttely on esillä EMMAssa 8.2.-21.5.2017.