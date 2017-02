Vuoden ravintola on helsinkiläinen Grön

Niki Juusela siirtyy Yleisradiosta MTV:n ja C Moren F1-selostajaksi 18.1.2017 11:00

Niki Juusela on Suomen uusi F1-ääni. Yleltä Pöllölaaksoon siirtyvä kokenut toimittaja on mukana C More Sport -varikkotiimin vahvuudessa jo Barcelonan F1-testisessioissa helmi-maaliskuun vaihteessa. MTV ja C More välittävät paikan päältä suomalaisittain erittäin kuuman kisakauden tunnelmat.