M-Files listattu yhdeksi trendikkäimmistä pilviohjelmistojen toimittajista

Computer Reseller News (CRN) on listannut ohjelmistoyhtiö M-Filesin 20 trendikkäimmän ja "cooleimman" pilviohjelmistojen toimittajan joukkoon vuonna 2017. M-Files on nostettu listalla sijalle 8.

Computer Reseller Newsin "100 Coolest Cloud Computing Vendors" -lista on tarkoitettu ratkaisutoimittajille tarjoamaan kattavan tiedon erilaisista pilvipohjaisista ohjelmistoista sekä teknologioista. CRN korostaa, että pilvipalvelut ja -ohjelmistot tehostavat liiketoiminnan kehittämistä sekä nopeuttavat työntekijöiden työskentelyä. Osa listalle nostetuista toimittajista on CRN:n mukaan edelläkävijöitä tuoteratkaisujensa osalta – osalla taas on kyky laajentaa pilvipalveluiden käyttöönottoa.

"Meistä on hienoa, että CRN on nostanut M-Filesin "todella cooliksi" pilviohjelmistojen toimittajaksi tänä vuonna. Haluamme muuttaa sen, miten maailma hallitsee tietoa. Pilvipalveluiden avulla tämä muutos on nopea ja helppo tehdä. Tarjoamme niin pilvipohjaisia kuin myös hybridimallisia tiedonhallintaratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat tehostaa liiketoimintaansa", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

