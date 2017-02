TIEDOTE: WSOY julkaisee kirjan laulaja Saara Aallosta

14.2.2017 14:01 | WSOY

Saara Aallon elämästä, urasta ja huikeasta X Factor -menestyksestä kertova kirja Saara Aalto. No Fear julkaistaan Saaran Hartwall Areena -keikan yhteydessä 15. huhtikuuta 2017. Kirjan on kirjoittanut toimittaja Laura Friman. Teoksen englanninkielinen laitos ilmestyy 1. kesäkuuta.

Britannian X Factor -laulukilpailussa huikeaan suoritukseen yltänyt Saara Aalto oli viime vuoden puhutuimpia ja seuratuimpia suomalaisia. Saara Aalto. No Fear -kirjassa kerrotaan hänen tähänastinen tarinansa ja päästään laulajan kanssa X Factorin lavalle ja kulissien taakse. Lisäksi kirjassa kurkistetaan Saaran muusikon elämään, unelmiin ja arkeen hänen nykyisessä kotikaupungissaan Lontoossa.

Runsaasti kuvitettu teos sisältää myös ennennäkemättömiä otoksia muun muassa X Factorin kulisseista ja Saaran elämästä ennen ja jälkeen X Factorin.

”X Factor UK oli unohtumaton ja ainutkertainen elämys, ja on ihan mieletöntä päästä jakamaan se minua kannustaneiden kanssa kirjan muodossa. Tätä kirjaa tulen lukemaan vielä vanhana keinutuolissakin!”, Saara toteaa.

”Saara on kansainvälisen tason tähti, joka on harvinaisella tavalla yhdistänyt meidät suomalaiset samaan tsemppitiimiin ikään ja säätyyn katsomatta. On hienoa saada kustantaa kirja joka tallentaa tämän yhteisen kokemuksen ja kertoo samalla lahjakkaan artistin tähänastisen tarinan”, sanoo kustantaja Henrikki Timgren.

