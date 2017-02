Nya Esbo sjukhus öppnar i mars

Ainutlaatuinen taidekokonaisuus uudessa Espoon sairaalassa 14.2.2017 14:00

Uuteen Espoon sairaalaan on valmistunut laajin julkisen taiteen hanke, johon EMMA - Espoon modernin taiteen museo on osallistunut. Espoon sairaalassa taide on merkittävässä roolissa osana toipumisen ympäristöä. Sairaalaan on sijoitettu ennätysmäärä teoksia EMMAn kokoelmista. Valinnat on tehty yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa EMMAn ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista. Lisäksi sairaalaan on toteutettu uusia rakennuksen arkkitehtuuriin sopivia tilausteoksia.