Pian päättyvä Musiikkia!-näyttely tiivistää unelman Suomen musiikkimuseosta

Suomesta puuttuu oikea musiikkimuseo, jollaista on toivottu vuosikymmeniä. Hakasalmen huvilan sunnuntaina 26.2.2017 päättyvässä Musiikkia!-näyttelyssä on kokeiltu, miten musiikin vaiheista voi kertoa nykyaikaisen museon keinoin, kävijän elämystä korostaen. Kahdessa vuodessa iloisessa ja toiminnallisessa näyttelyssä ja sen yli 200 tapahtumassa on käynyt lähes 90 000 vierasta, joiden ihastunut palaute vahvistaa uskoa kenties joskus toteutuvan Suomen musiikkimuseon tarpeellisuuteen.

Musiikkia!-näyttelyn ravintolahuoneen lavalla esiintyy jazzyhtye 1950-60-lukujen tyyliin. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Juho Nurmi.

Musiikkia!-näyttely heijastaa uuden tutkimuksen näkökulmia, ja siinä avarretaan perinteistä tarinaa, joka perustuu musiikkisankareihin, kansallismielisyyteen sekä klassisen ja populaarimusiikin erotteluun. Sen sijaan näyttelyssä nostetaan esiin tavallisten ihmisten musiikkikokemuksia ja -muistoja, jotka ovat viime aikoihin asti olleet syrjässä musiikinhistoriasta, myös museoissa. Musiikkia!-näyttelyä ei siis ole tehty vain musiikinharrastajille, vaan jokaisen on toivottu löytävän omia muistojaan. Moni onkin kertonut saaneensa paljon näyttelystä, vaikkei olekaan ”musiikki-ihminen”. Myös lapset ja turistit ovat viihtyneet erinomaisesti. Ylivoimaisesti eniten kaikenikäiset kävijät ovat pitäneet Musiikkia!-näyttelyn osallistavuudesta ja toiminnallisuudesta. Suurin suosikki on ollut tanssikoulu, jossa voi opetella menneen ajan muotitansseja menuetista hiphoppiin, kintereillään koululaulupeli, jossa voi ottaa revanssin kansakoulun laulukokeessa. Pitkin matkaa voi hipaista kosketusnäytön painikkeita, kuunnella musiikkia mielensä mukaan, aukoa luukkuja tai istua tunnelmoimaan vaikkapa 50-luvun Fennian ravintolapöytään. Monia on miellyttänyt perinteinenkin näyttelysisältö: vanhat soittimet, radiot, levynkannet, puvut, julisteet ja valokuvat. Useat ovat kertoneet Musiikkia!-näyttelyn herättäneen nuoruusmuistoja, mistä vihjaavat useimmin mainitut esineet, koulun laulukirjat, Hurriganes-kaappi ja Lepakon ovi. Lukuisat kävijät ovat kehuneet sisällön runsautta, yllättävyyttä, monipuolisuutta ja ajallista kattavuutta – ovatpa jotkut toivoneet näyttelyn olevan vielä laajempi. Palautteessa on myös noussut esiin Musiikkia!-näyttelyn viihtyisä, rento ja vapaamuotoinen tunnelma. Kielteistäkin palautetta on saatu, mutta vain vähän, lähinnä ajoittaisista teknisistä ongelmista. Myös musiikillisista painotuksista on hiukan purnattu, yleensä siitä, että jokin itselle läheinen musiikinlaji on esillä liian niukasti. Mutta kun yksi penää lisää heviä ja toinen taas vaatii räkärokkia pois, näyttely lienee kokonaisuutena varsin tasapuolinen. Musiikkia!-näyttelyn innostunut vastaanotto osoittaa, että uusilla näkökulmilla ja nykyaikaisen museon keinoin musiikinhistoriaa voi elävöittää ja tuoda lähemmäksi yleisöä. Osallistaminen ja toiminnallisuus ovat oiva tapa tuottaa musiikkimuseoelämys, joka saa aistit, muistot ja tunteet liikkeelle. Toivon mukaan Musiikkia!-näyttelyn kokemuksia voidaan joskus hyödyntää oikeassa Suomen musiikkimuseossa. Musiikkia!-näyttelyn viimeisten viikkojen runsaaseen tapahtumaohjelmaan voi tutustua osoitteessa http://hakasalmenhuvila.fi/tapahtumat/ Lisätietoja antaa Musiikkia!-näyttelyn tuottaja, tutkija Jere Jäppinen Helsingin kaupunginmuseosta puh. 050 325 5440 tai jere.jappinen@hel.fi. Musiikkia! Kaupungin soivat muistot Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13b Auki 26.2.2017 asti ti–su klo 11–17, to klo 11–19. VAPAA PÄÄSY Tiedotuskuvia on osoitteessa http://aineistopankki.hel.fi/?cart=5295-cjefgellkb&l=FI

