Lappilaisille nuorille etsitään yritysohjaajia

15.2.2017 07:30 | Suomen 4H-liitto

Nuorten teot tarvitsevat alkutaipaleella tukea ja tekemisen mallia. Mobiilisti metsään -hanke etsiikin 13-28-vuotiaille 4H-yrittäjille yritysohjaajia.

Suomalainen metsä ja luonto innostavat nuoria: metsä ja metsänhoito, luonnontuotteet ja raaka-aineet, palvelut ja hyvinvointi. Nuorilla on monia mahdollisuuksia työllistää itsensä omassa 4H-yrityksessään.

Luvassa on innostava matka nuoren kanssa!

Yritysohjaajan ei tarvitse itse olla yrittäjä. Ohjaaja on nuoren henkisenä tukena, kuuntelee häntä ja jakaa osaamistaan nuoren käyttöön. Ohjaajiksi metsä- ja luontoalalla aloitteleville 4H-yrittäjille sopivat mainiosti esimerkiksi saman alan parissa työskentelevät aikuiset. 4H-yrittäjän ohjaaminen on vapaaehtoistoimintaa.

"Kun henkilökemiat kohtaavat, niin silloin matkasta varmasti hyötyvät sekä 4H-yrittäjä että yritysohjaaja itse. Toki ryhdyn yritysohjaajaksi sopivalle nuorelle 4H-yrittäjälle", lupaa Jouni Lehtinen Jounin klapi -yrityksestä.

Nuorille aitoja tekemisen ja ansaitsemisen paikkoja

Mobiilisti metsään -hanke tarttuu toimeen myös luodakseen nuorille paikkoja tienata rahaa ja samalla oppia luonnosta. Hankkeessa on haastateltu lappilaisia metsä- ja luontoalalla toimivia yrittäjiä ja kerätty tietoa nuorten mahdollisuuksista yrittää luonnon parissa.

”Etsimme todellisia tekemisen paikkoja, sellaisia töitä, joihin pieni 4H-yritys pystyy. Niitä ovat esimerkiksi jotkin metsänhoitotyöt, kuten istutus, polttopuiden teko, luonnontuotteiden keruu ja luontomatkailupalveluiden osatoteutukset. Monilla alan toimijoilla on tarve kausiluontoiselle avulle”, kertoo hankevastaava Anne Annala.

4H-yritys

4H-yrittäjänä nuori tienaa omaa rahaa ja saa työkokemusta. 4H-yritys on nuorelle harrastus, joka mahdollistaa turvallisen tavan kokeilla yrittäjyyttä. 4H-yrityksen voi perustaa 13-28-vuotiaana. Jo tuhannet nuoret ovat perustaneet 4H-yrityksen.

Mobiilisti metsään -hanke

Mobiilisti metsään -hanke toteutetaan Lapin alueella Suomen metsäkeskuksen ja Suomen 4H-liiton yhteistyönä. Hanke helpottaa metsänkäyttöön ja -hoitoon liittyvien materiaalien ja työkalujen saatavuutta uuden mobiilisovelluksen avulla. Haluamme lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta metsäelinkeinoja ja yrittäjyyttä kohtaan. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja se jatkuu vuoden 2017 loppuun.

"On hienoa olla Mobiilisti metsään -hankkeessa mahdollistamassa nuorten yrittäjyyttä ja työkokemusten karttumista", sanoo hankevastaava Anne Annala.

Lisätietoja:

Anne Annala

hankevastaava

Suomen 4H-liitto

+358 40 701 4778

anne.annala@4h.fi

Mobiilisti metsään -hankkeesta: www.4h.fi/mobiilistimetsään