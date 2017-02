Ekologista yhteisöllisyyttä Helsingin Kruununvuorenrantaan

15.2.2017 08:00 | Setlementtiasunnot

Setlementtiasunnot rakennuttaa yhteisöllisen vuokrakerrostalon Helsingin Borgströminmäelle. Talo muodostuu kahdesta isommasta rakennuksesta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen kerroksen yhteistilojen kautta. Yhteistiloissa on Setlementtiasuntojen konseptien mukaisesti tilaa yhteisille aktiviteeteille asukkaiden käyttöön. Borgströminmäen Setlementtiasuntoihin tulee yhteensä 108 asuntoa, joista 20 varataan kehitysvammaisille asukkaille. Rakennuksessa palvelee Setlementtiasuntojen palvelukonseptin mukaisesti yhtiöön työsuhteessa oleva yhteisökoordinaattori, joka toimii sekä palvelun läsnäolevana rajapintana että yhteisön aktivoijana.

Rakennuksen lämmitysenergia otetaan 14 maalämpökaivosta, jotka ovat tontilla. Maalämpö pumpataan neljällä pumpulla rakennuksen lattialämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Maalämpöjärjestelmä hankitaan rakennuttajan erillishankintana pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.

Asunnoissa on huoneistokohtainen vesikiertoisen lattialämmitys ja kesäaikaan toimiva ilmanvaihdon kautta toimiva viilennys. Rakennuksen katolle sijoitettavat aurinkosähköpaneelit tuottavat osan maalämpöjärjestelmän tarvitsemasta sähköstä. Kesäaikana aurinkosähköllä voidaan tuottaa myös lämminkäyttövesi, ja maalämpökaivoja voidaan ladata rakennusta jäähdyttämällä.

Rakentaminen kilpailutettiin loppukesästä 2016. Urakoitsijaksi valittiin NCC, joka toteuttaa rakentamisen kokonaisurakkana. Setlementtiasuntojen urakkasopimus allekirjoitettiin 30.12.2016.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA teki 22.12.2016 hintapäätöksen. Borgströminmäen Setlementtiasuntojen ARAn hyväksymä hankintahinta on n. 20,7 milj. euroa. Rakentaminen alkaa valmistelevilla töillä vuoden 2017 alusta ja työt tontilla alkaa maaliskuussa 2017. Rakennus valmistuu elokuussa 2018.

Helsingin Laajasalossa sijaitsevan Kruunuvuorenrannan, tarkemmin Borgströminmäen, talojen suunnittelu alkoi syksyllä 2013, kun kaupunki varasi Setlementtiasunnoille paikan osoitteessa Koirasaarentie 19. Pääsuunnittelijaksi valittiin syksyllä 2015 Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy (pääsuunnittelijana arkkitehti Kristiina Hannunkari). Suunnitteluvaihe sisälsi Setlementtiasuntojen konseptin mukaisesti alun työpajat sekä myöhemmän vaiheen asukasraadin, joissa suunnitelmia punnittiin käyttäjänäkökulmasta.

Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja, jonka tavoitteena on tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, ihmisiä ja lähiyhteisöjä aktivoivia asuinympäristöjä. Setlementtiasunnoilla on tällä hetkellä 20 taloa (n. 1400 asuntoa) kuudessa eri kaupungissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Tampere, Kuopio). Uusin, Sukupolvienkortteli valmistuu Helsingin Jätkäsaareen maaliskuussa 2017. Yhteisöllisellä palvelukonseptilla varustettuja talo- ja korttelihankkeita on valmistumassa lähivuosina seuraavasti: Joensuun Penttilänranta (2018/5), Turun Kupittaa/Samppalinna (2018/3), Tampereen Härmälänranta (2018/8), Helsingin Borgströminmäki (2018/10), Sompasaari (2019) ja Verkkosaari (2019).