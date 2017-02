Vuokra-asuntoja rakenteilla Vuosaareen

14.2.2017 16:05 | VVO-yhtymä Oyj

Helsingin Kahvipavunkuja 4:än rakennetaan 67 Lumo-vuokra-asuntoa, joista osassa on jopa 46 neliömetrin työtila. Asunnot sijaitsevat metroaseman ja Aurinkolahden uimarannan välissä sekä hyvien palvelujen äärellä.

Kahvipavunkuja 4:n asunnoista neljässä on erillinen 39 - 46 neliömetrin työtila. Talon 67 asuntoa ovat laadukkaita yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Lähes kaikissa asunnoissa on parveke ja muutamassa alakerran asunnossa on terassi.

Kahvipavunkuja 4 on osa Arabica-korttelia. Umpikortteliksi rakennetuissa taloissa on turvallinen yhteinen sisäpiha. Autopaikat ovat pysäköintihallissa korttelin alla.

Talossa on maksuton pesula ja kuivaushuone sekä kaksi talosaunaa asukkaiden varattavissa. Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja talo yhteisissä tiloissa. Tupakointi on sallittu ainoastaan tarkoitukseen osoitetulla alueella.

Talon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto HMV Oy ja urakoitsijana toimii Lemminkäinen Oy. Asuntojen arvioitu valmistuminen on 1.11.2017.



Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Tommi Parikka, VVO-yhtymä Oyj, puh. 040 727 4418, etunimi.sukunimi(at)vvo.fi