Leijona Cateringin yt-neuvottelut päättyivät

Leijona Catering uuden Tuntematon sotilas -elokuvan yhteistyökumppaniksi 14.12.2015 09:30

Leijona Catering Oy on solminut yhteistyösopimuksen Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n kanssa ja osallistuu Aku Louhimiehen ohjaamaan uuteen Tuntematon sotilas -elokuvaan järjestämällä catering-palvelut kuvauksissa. – Me Leijona Cateringissä täytämme asiakkaittemme ruokaan ja ruokailuun liittyviä tarpeita ja toiveita aikaan ja paikkaan katsomatta. Yhteistyömme uuden Tuntematon sotilas -elokuvaprojektin tiimoilta antaa meille mahdollisuuden tuoda asiakaspalvelumme uudelle, erilaiselle kohderyhmälle alueella, jossa osaamisemme on parhaimmillaan: poikkeusoloissa. Tämä on meille luonteva yhteistyö erityisesti siksi, että isoin asiakkaamme, Puolustusvoimat, on myös mukana projektissa, Leijona Cateringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo kuvaa yhteistyötä. – Me Tuntematon sotilas -elokuvan tekijät olemme todella iloisia, että saimme Leijona Cateringin mukaan elokuvamme yhteistyökumppaniksi. Ruoka on todella tärkeä osa jokaista elokuvatuotantoa, ja erityisen merkittävään rooliin se nousee kuvau