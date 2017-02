Forbes: M-Files yksi parhaista työpaikoista

16.2.2017 08:21 | M-Files

Forbes on listannut ohjelmistoyhtiö M-Filesin 2. parhaaksi työpaikaksi pilvipalveluyritysten joukossa. Listalla ovat mukana myös Google, Microsoft, Salesforce ja Amazon.

Forbes on julkaissut listan parhaista työpaikoista vuonna 2017. Forbesin lista "Best Cloud Computing Companies and CEOs to Work For in 2017" perustuu työntekijöiden ja työnhakijoiden käyttämän Glassdoor-sivuston tietoihin. Glassdoor on ura- ja työyhteisösivusto, jossa muun muassa listataan, arvioidaan ja pisteytetään yrityksiä eri näkökulmista.

Parhaiden työpaikkojen tunnistaminen listaukseen perustui siihen, kuinka moni työntekijöistä suosittelisi yritystä työpaikkana ystävilleen ja kuinka moni työntekijöistä arvostaa yrityksen toimitusjohtajaa. Glassdoorin tietojen lisäksi Forbes hyödynsi Computer Reseller Newsin listaa, johon on nostettu 20 "cooleinta" pilviohjelmistojen toimittajaa.

"Visionäärisen M-Files-teknologian ja huikean kasvumme takana on maailmanluokan tiimi. On upea nähdä, että loistava meininkimme heijastuu Forbesin artikkeliin asti. Haluamme tarjota kiinnostavan, joustavan ja innostavan ympäristön työskennellä, jolloin jokainen työntekijä saa olla liekeissä ja toteuttaa itseään", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

