Uusi mobiilisovellus helpottaa nuorten kesätyönhakua

15.2.2017 11:24 | Tiitus Group Oy

Uusi mobiilisovellus Tiitus tarjoaa ensimmäisenä Suomessa helpon ja nopean alustan 18-30 -vuotiaiden nuorten työnhakuun. Sovelluksen tekoäly yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella, ja nopeuttaa rekrytointiprosessia huomattavasti. Nuorille sovelluksen lataaminen ja käyttäminen on ilmaista.

- Unelmamme on tehdä nuorten työnhausta helpompaa ja nopeampaa. Nykyiset rekrytointikäytännöt ovat ihan liian kankeita, eivätkä vastaa sen paremmin nuorten kuin työnantajienkaan tarpeisiin. Nopeampi ja ketterämpi mobiilihaku hyödyttää molempia, etenkin kun muuttuva työelämä tarjoaa nuorille yhä enemmän erilaisia vaihtuvia projekteja. Onnistunut rekrytointiprosessi luo myönteistä työnantajamielikuvaa, kun taas huonot kokemukset leviävät nuorten keskuudessa salamannopeasti, muistuttavat Tiituksen perustajakaksikko Sami Ahonen ja Niklas Litmala.

Tiituksessa työnhakua on ajateltu vahvasti nuorten silmin. Näin sovellusta käytetään:

1. Luo oma profiilisi helposti ja arvioi osaamistasi näppärällä asteikolla.

2. Kerro itsestäsi vapaamuotoisesti. Jatkossa voit myös lisätä profiiliisi kuvia somesta tai ottaa puhelimella esittelyvideon.

3. Lähetä profiili. Se käy kaikkiin hakemuksiin.

4. Selaile ja hae Tiituksen ehdottamia työpaikkoja. Voit seurata hakemuksesi edistymistä reaaliajassa.

5. Työnantaja voi aloittaa chattailun kanssasi jo ennen työhaastattelua.

Kuusihenkinen tiimi on kehittänyt Tiitusta aktiivisesti vajaat kaksi vuotta. Seuraavaksi sovellukseen on tulossa mahdollisuus lisätä profiiliin kuvia somesta tai puhelimella otettu esittelyvideo.

- Tavallaan Tiitus on kuin työnhaun Tinder, jossa tavoitteena on täydellinen match.

Tiitus toimii nyt pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on laajentaa toiminta koko Suomeen ja sitten kansainvälistyä. Suomessa pilottivaiheesta kiinnostuneita yrityksiä on jo reilut sata. Startup-tukea Tiitukselle ovat myöntäneet ELY-Keskus ja Tekes. Muuten Tiitus on rahoittanut toimintaansa itse.