Pankkien ja viranomaisten sähköiseen tiedonvälitykseen ei tarvita päällekkäisiä järjestelmiä

Finanssialan eväät hallitukselle: Kurssi kohti kasvua ja hyvinvointia 13.2.2017 08:57

Taloudessa on pitkän heikon kehityksen jälkeen vihdoin myönteisiä merkkejä ja myös työllisyys on piristymässä. ”Tämä myönteinen kehitys on turvattava”, sanoo Finanssialan Keskusliiton (FK) puheenjohtaja Ari Kaperi Nordeasta. ”Poliitikkojen on tärkeä muistaa, että ilman tervettä, hyvin toimivaa ja uudistuvaa finanssialaa ei ole mahdollista ylläpitää talouskasvua ja hyvinvointia.” Kaperi muistuttaa, että finanssiala pystyy parhaiten tukemaan kasvua ja kilpailukykyä, kun alan sääntely ja verot säilyvät jatkossa viisaan maltillisella tasolla.