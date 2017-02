Vene 17 Båt Messujen veneet ovat Barchetta, Arronet ja Galeo

15.2.2017 12:30 | Messukeskus

Vene 17 Båt -messuilla valittiin nyt jo 19. kertaa Messujen veneet esillä olevista uutuuksista. Tänä vuonna Messujen avovene on Barchetta 26 Open Cruiser, Messujen retki- ja yhteysvene Arronet 24,5 Surprise ja Messujen matkavene Galeon 360 Fly. Voittajat valittiin jokaisessa sarjassa neljästä finalistista. Messujen veneet julkaistiin keskiviikkona 15.2. Vene 17 Båt -messuilla Messukeskuksessa Helsingissä.

Valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti uutuusarvoon. Lisäksi otettiin huomioon design, rakenne- ja tilankäyttöideat, tilojen toimivuus ja ergonomia, hinta-laatuvaikutelma sekä käyttötarkoitukseen sopivuus. Messujen vene -tunnustuksilla halutaan viedä venealaa eteenpäin ja antaa toimijoille tunnustusta onnistuneesta tuotekehityksestä.

Messujen veneet valinnut raati luonnehti voittajaveneitä seuraavasti:

Messujen avoveneen Barchetta 26 Open Cruiserin tyylikäs retromuotoilu yhdistää tuttuja materiaaleja erilaisella tavalla. Piensarjatuotanto mahdollistaa asiakkaiden toiveiden sekä yksityiskohtien, kuten keulan terässuojan huomioimisen tuotannossa. Veneen keula- ja takahytti mahdollistavat päiväkäytön lisäksi myös yöpymisen veneessä.

Messujen retki- ja yhteysvene Arronet 24,5 Surprise on kovaakin käyttöä kestävä vene, joka mahdollistaa veneilyn aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn mukavasti. Hytin uudenlaisilla rakenneratkaisuilla on pyritty tekemään mahdollisimman hiljainen vene, missä on myös onnistuttu hyvin. Käytännöllinen ja tarkoituksenmukainen vene osoittaa, ettei kompromisseihin aina tarvitse tyytyä.

Messujen matkavene Galeon 360 Fly:ssa on erinomaisen valoisa kansisalonki, joka yhdistyy mukavaksi oleskelutilaksi avotilan kanssa. Ohjaamon liukuoven ansiosta veneessä pääsee nopeasti kulkemaan helppokulkuiselle sivukannelle. Loivan portaikon ansiosta myös kulku yläohjaamoon on helppoa. Perheystävällinen kolmen makuukajuutan tilaratkaisu muodostaa siististi viimeistellyn kokonaisuuden, jonka laatuvaikutelma on hyvä.

Vene 17 Båt -messuilla esiteltiin tänä vuonna yli 500 uutuusvenettä, joista venelehtien toimittajista koostuva esiraati valitsi finalistit Messujen veneisiin. Valinnan voittajista teki raati, johon kuuluivat Max Johansson VTT:ltä, Juhani Pappila Trafista, Venemestari-lehden päätoimittaja Jan Sjölund, Vene-lehden toimittaja Tomi Peurakoski ja Kippari-lehden toimittaja Karel Kakko.

Messujen vene -finalistit eri sarjoissa olivat seuraavat:

Messujen avovene: Barchetta 26 Open Cruiser, Buster Phantom, Nordkapp Avant 705 (Ranger) ja Suvi 4540 Duo.



Messujen retki- ja yhteysvene: Arronet 24,5 Surprise, Bella 620 C, Sea Ray 320 Sundancer ja XO Cruiser.



Messujen matkavene: Galeon 360 Fly, Marex 310 Sun Cruiser, Marsund 30, Nord Star 47 SCY



Vene 17 Båt -messut järjestetään 10. – 19.2.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma on avoinna vielä keskiviikosta perjantaihin klo 11-20, lauantaina 18.2. klo 10-18 ja sunnuntaina 19.2. klo 10-17.



Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com #venemessut www.venemessut.fi

