Uusi näyttely Virka-galleriassa: Helsinki Burleski - Minna Jerrmanin valokuvia 22.2.–26.3.2017

Syksyn näyttelyt avautuvat Virka-galleriassa 21.9.2016 15:05

Virka-galleriassa avautuu kaksi näyttelyä: SLOVAKIA, SAY CHEESE! -valokuvanäyttely 28.9.–20.11.2016 Helsingin kaupungintalon Virka-galleriassa avautuva Slovakia, Say Cheese! -näyttely esittelee keskieurooppalaisen maan erilaisia puolia nuorten slovakialaisvalokuvaajien linssin läpi nähtynä. Näyttelyssä mukana olevat valokuvat esittävät kysymyksiä, paradokseja, tapahtumia ja ominaispiirteitä, jotka liittyvät elämään Slovakiassa. Ne lähestyvät kohteitaan otteella, joka on yhtä aikaa dokumentoiva ja taiteellinen. Näyttely tarjoaa myös kattavan katsauksen slovakialaiseen nykyvalokuvaukseen. JANIS ROZENTᾹLS – KATSE SUOMESSA, SYDÄN LATVIASSA 23.9.–20.11.2016 Latvian kansallistaiteilija Janis Rozentāls piti Suomea toisena kotimaanaan ja ikuisti Suomea ja suomalaisia läheisiään useisiin maalauksiin. Rozentāls-seura, Suomi-Latvia-ystävyysseura, juhlistaa taiteilijan 150-vuotisjuhlavuotta historiallisella infonäyttelyllä Janis Rozentāls – Katse Suomessa, sydän Latviassa. Lisätietoa liitteissä.