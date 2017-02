Talviloma täynnä tekemistä

15.2.2017 14:22 | Helsingin liikuntavirasto

Helsingin kaupungin liikuntaviraston liikuntapaikat eivät lomaile, joten tervetuloa liikkumaan talvilomalla, ympäri Stadia. Kevätkauden liikuntakurssit jatkuvat jälleen viikolla 9 normaalisti. Alla yhteenvetoa tarjonnasta.

Koko Suomi luistelee Helsingissä -tapahtumat

Luistele mun kaa! osuus lapsille ja aikuisille, SkateFit ja SkateBalance osuudet nuorille ja aikuisille, myös vapaaluistelua ja luistelutekniikan ohjausta. Tapahtumat ovat maksuttomia ja mailattomia.

Oulunkylän liikuntapuiston jäähallissa la-su 18.-19.2. klo 12.00-14.00

Kontulan tekojäällä ma 20.2. klo 11.00-13.00

Brahenkentän tekojäällä ke 22.2. klo 12.00-14.00

Pikaluistelun nuorten MM-kisat Oulunkylässä

Nuorten alle 19-vuotiaden pikaluistelun MM-kisat luistellaan Helsingissä 17.-19.2.2017. Kisapaikkana toimii Oulunkylän tekojäärata. Nuorten MM-kisoihin osallistuu lähes 200 urheilijaa, yli 20 eri maasta ja kisakatsomoihin on vapaapääsy. Lisätietoja MM-kisojen kotisivuilta.

EasySport-viikko Töölön kisahallissa 20.-24.2.

Monipuolista liikuntaa ala-asteikäisille lapsille maanantaista perjantaihin klo 11.00-14.00. Tarjolla on muun muassa sumopainia, akrobatiaa, tanssia, temppujumppaa, erilaisia pallo- ja mailapelejä sekä paljon muuta. Keskiviikkona 22.2. menossa mukana laulaja ja sometähti Benjamin. Lapsilta lysti kustantaa 1,5 e/päivä.

Tapulin Talvirieha ti 21.2.

Leikkipuisto Tapulissa (Moisiontie 18) järjestetään koko perheen talvinen tapahtuma tiistaina 21.2. kello 10.00-14.00. Ohjelmassa mm. lumimaalausta, mäenlaskua, pulkkarallia, perhejumppaa, talvinen rastirata, kuumaa mehua ja makkaranmyyntiä. Lisäksi leikkipuisto Tapulin tilat ovat avoinna tapahtuman aikana.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä liikuntavirasto, varhaiskasvatusvirasto, nuorisoasiainkeskus ja MLL:n Puistolan yhdistys. Huonon sään vallitessa tapahtuma Maatullin ala-asteen liikuntasalissa.

Stadin Talvirieha Paloheinässä ke 22.2.

Maksuton koko perheen liikuntatapahtuma Paloheinän ulkoilualueella, hiihtoladuilla ja jäähallissa ke 22.2. klo 15.30-18.30. Tapahtumassa tarjolla mm. leikkimielistä hiihtokilpailua luistelua ja lätkää, lumikenkäilyä, Angry Birds-slingshot-ammuntaa sekä yllätysohjelmaa. Esiintymässä Kengurumeininki ja paikan päällä myös HIFK:n liigakiekkoilijoita.

Liikuntamyllyn FunAction-tapahtuma ke 22.2.

Liikuntamyllyssä järjestetään maksuton FunAction-tapahtuma 13-17-vuotiaille ke 22.2. klo 17.00-20.00. Kokeile mm. kiipeilyä, pallopelejä ja muita vauhdikkaita liikuntalajeja! FunAction-tunnit ympäri Helsinkiä jatkuvat lähes normaalisti myös talvilomaviikolla, kurkkaa lisätiedot osoitteesta funactionnuorille.fi.

Vesiliikuntapäivät Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa

Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa vietetään talvilomalla vetisiä liikuntapäiviä, joiden kookkaana vetonaulana on päheä Wibit Aquatrack. Tämä vesiliikuntarata on noin 20 metriä pitkä ja leveydeltään pari-kolme uimarataa. Aquatrack tarjoaa tasapainoilua, uintia ja kiipeilyä. Rata haastaa lapset, nuoret ja vanhemmatkin monipuoliseen liikuntaan. Rata on uimataitoisille ja sijaitsee isossa altaassa eikä radalle voi mennä esimerkiksi kellukkeilla. Itiksessä vesiliikuntarata on ma-ti 20.-21.2. klo 10.00-15.00 ja Pirkkolassa to-pe 23.-24.2. klo 10.00-15.00. Vesiliikuntapäiviin voi osallistua pelkällä uimahallin sisäänpääsymaksulla (aikuiset 5,50 e, lapset 2,50 e ja muut 3 e).

Liikuntahulinat Liikuntamyllyssä su 19. ja 26.2. klo 9.00-10.45

Aikuisten ja alle 9-vuotiaiden lasten yhteinen liikunnallinen aamupäivä, jossa saa hyppiä, temppuilla, juosta, pelata eri maila- ja pallopelejä ja tehdä muuta hauskaa yhdessä. Päälle vain sisäliikuntavaatteet ja -kengät.

Uimahallit ja kuntosalit

Talvilomalla voi ottaa harppauksen kohti timanttista kesäkuntoa Stadin kunto- ja voimailusaleilla, joita on yhteensä 17 ympäri Helsinkiä. Kuntosaleilla on laadukkaat laitteet, eikä voimailusaleilta lopu rauta kesken. Itäkeskuksen, Jakomäen ja Pirkkolan uimahallien kuntosaleilla rehkimisen jälkeen kelpaa polskia altailla ja rentoutua saunoissa. Stadin kruununjalokivessä, Yrjönkadun uimahallissa, voi nauttia rennosta kylpylämäisestä tunnelmasta ja monipuolisten saunojen löylyistä.

Tekojääradat

Luistelijoiden käytössä on Brahen, Kontulan, Käpylän, Oulunkylän tekojääradat, Lassilan ja Pukinmäen tekojääkaukalot sekä Rautatientorin Jääpuisto. Luonnonjäiden tilanne kannattaa kurkata osoitteesta https://ulkoliikunta.fi/

Talviloma Jääpuistossa 18.-26.2.

Aukioloajat joka päivä klo 10-21, keittolounas 10e joka päivä klo 11.00-14.00. Räiskäleitä ja makkaraa vuoropäivinä klo 13.00-17.00. Paula-lehmän maksuttomat luistelukoulut arkisin klo 17.00-18.00 ja la-su klo 13.00-14.00. Lasten puuhahetki kahvilassa arkisin klo 18.00-18.30. Lisätiedot: jaapuisto.fi/tapahtumat/talviloma

Liikuntavirasto mukana myös nuorisoasiainkeskuksen tapahtumassa Reaktorissa, lisätietoa http://reaktori2017.munstadi.fi/