Metsäteollisuus ry: Vienti avaa syksyn työmarkkinaneuvottelut

Vientialojen työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen välillä ei ole löytynyt yksimielisyyttä syksyn työmarkkinakierroksen menettelytavoista. Metsäteollisuus on kuitenkin sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen kilpailukyvyn parantamisesta ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa.

”Pidämme tärkeänä, että vientisektori avaa syksyn työmarkkinaneuvottelukierroksen ja että kierroksella saavutettua kustannusvaikutusta ei ylitetä muiden alojen neuvotteluissa. Näkemyserot ovat liittyneet prosessiin, jolla tavoite saavutetaan”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Vientiavaukseen voidaan päästä useaa eri reittiä. Metsäteollisuudella ei ole edellytyksiä sitoutua yksityiskohtaiseen menettelytapaprosessiin puolta vuotta ennen varsinaisia sopimusneuvotteluita.

Metsäteollisuudelle on tärkeää, että syksyllä käydään aidot neuvottelut ja että työehtosopimuksiin saadaan kansainvälistä kilpailukykyä parantavia uudistuksia Suomessa olevien tehtaiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Anne Pirilä, viestintäjohtaja puh. 09 132 6645 tai 050 550 9480



Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

