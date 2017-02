Suomen Seniorihoiva Kehittyvä vanhustyö 2017 −tapahtumassa

15.2.2017 19:40 | Suomen Seniorihoiva Oy

Suomen Seniorihoiva otti ystävänpäivänä 14.2. osaa Finlandia-talolla järjestettyyn Kehittyvä vanhustyö -tapahtumaan. Yritystä edustamassa messuosastolla olivat toimitusjohtaja Mika Suominen, palvelupäällikkö My Sundelin sekä media- ja viestintävastaava Jenni Hurmerinta.

Eri puolilla Suomea kolmannetta vuotta järjestettävät Kehittyvä Vanhustyö −tapahtumat ovat vanhusalan ammattilaisille tarkoitettuja koulutus- ja näyttelytapahtumia, joissa käsitellään ajankohtaisia ja toivottuja teemoja alan asiantuntijoiden ja tunnettujen puhujien esittäminä.

Tänä vuonna messutapahtuman slogan oli "Pitkää ikää, parasta palvelua". Väestömme elinajanodote todella on pitenemässä, ja tähän seikkaan on olennaista kiinnittää huomiota ajoissa. Tällä hetkellä joka viides suomalainen on vähintään 65-vuotias. Suomen väestöennuste kertoo, että vuoteen 2020 mennessä 65 vuotiaita on väestöstämme 22,6 %. Suomen Seniorihoivan palvelupäällikkö My Sundelin kokikin, että ”päivän messuteema oli enemmän kuin ajankohtainen ja tärkeä”.

Tapahtuma kiinnittyi siis vahvasti tämän päivän ajankohtaisiin vanhustyötä koskeviin aiheisiin ja haasteisiin. Messupäivän teemoja olivat muun muassa omaishoitajan arki, hyveet hoitotyössä, etäkuntoutus, kotihoidon virtuaalipalvelut sekä ikääntyneiden turvallinen lääkehoito. Keskiössä olivat niin ikään yhteiskunnallisten toimintamallien muutokset, kuten sote-uudistuksen (https://youtu.be/giAVwe66c7s) vaikutukset vanhustyöhön. Yksi ajankohtaisimmista teemoista oli kasvava kotipalvelujen tarve, johon myös Suomen Seniorihoiva pyrkii aktiivisesti vastaamaan.

Tapahtuma toimi erinomaisena tilaisuutena verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Oli ilo huomata, kuinka paljon uusia osallistujia sekä vanhoja tuttuja vuosien takaa kerääntyi koolle vanhustyön puolesta. Kiitämme kaikkia Suomen Seniorihoivaa tapahtumassa tervehtineitä!

Lisätietoa Helsingin Kehittyvä vanhustyö 2017 −tapahtumasta löydät täältä:

http://www.kehittyvavanhustyo.fi