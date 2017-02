Hampurilaiset nousemassa myös Suomessa kotiruoaksi

16.2.2017 09:03 | Vaasan Oy

Kansainvälistä katuruokien aatelia edustaneet hampurilaiset ja nakkisämpylät ovat parin viime vuoden aikana tehneet vahvaa nousua myös suomalaisten kotikeittiöiden arki- ja pyhäruokalistoille. Leipomoyhtiö Vaasan vastasi kasvaneeseen kysyntään tuomalla päivittäiskauppaan ensimmäiset tuoreet Suomessa leivotut hampurilais- ja hodarisämpylät. Yhtiö ennustaakin Suomen seuraavan kasvavaa kansainvälistä trendiä ja tästä vuodesta alkavan kaikkien aikojen laatuhampurilaisten aikakauden.

Hampurilaiset ovat vuosikymmeniä olleet pikaruokaravintoloiden luoman maineen varassa, mutta niiden nousu myös laadukkaammiksi luokiteltavien ravintoloiden listoille on tullut jäädäkseen. Matkailu- ja Ravintolapalvelu MaRa Ry:n teettämän tutkimuksen* mukaan hampurilaiset ohittivat viime vuonna ravintola-annoksina perinteiset liha- ja kalaruoat ja ne löytyvät myös Instagram-kuvanjakopalvelun kansainvälisesti kuvatuimpien yksittäisten ruoka-annosten kärkisijoilta.

Päivittäiskaupassa kotikeittiöiden hampurilaisbuumi alkoi näkyä valmissämpyläkysynnän selkeänä muutoksena vuonna 2014 ja viime syksynä leipomoyhtiö Vaasan Suomessa esittelemien ensimmäisten tuoreiden hampurilais- ja hodarisämpylöiden myynti on lyhyessä ajassa kasvanut kolminkertaiseksi. Kysynnän myötä Vaasan kasvattaa Street Food -kategorian tuoresämpylöiden tuotantoa Vantaalla.

”Suomessa eletään kotiruokabuumia ja koska hampurilainen on yksi maailman tunnetuimmista ruoista, on luonnollista, että sekin hivuttautuu kotikeittiöiden suosikkiruokien listoille. Hyvän hampurilaisen raaka-aineet ovat yksinkertaiset ja yleensä sen heikoin lenkki on ollut kuivahko ja helposti mureneva kestosämpylä. Olemmekin erittäin ylpeitä siitä, että saimme ensimmäisenä tuoda Suomessa leivotut laadukkaat tuoresämpylät myös kotikeittiöiden tarpeisiin”, kertoo Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins Suomessa alkaneen Street Food -trendin kasvun synnyttämästä kysynnästä ja jatkaa: ”Kokeilimme syksyllä tuoresämpylöiden vastaanottoa kauppojen tuoreleipähyllyillä ja niiden suosio ylitti odotuksemme moninkertaisesti. Nyt jakelemme ainoana toimijana päivittäin tuoreita kotimaisia, avainlipun omaavia hampurilais- ja hodarisämpylöitä Hangosta Rovaniemelle ja annamme kotikokkien turvallisin mielin keskittyä sopivien täytteiden ideointiin ja valmistamiseen.”

Vaasan Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan yli 60 % kuluttajista syö kuukausittain hampurilaisia ravintolassa ja joka neljäs (24 %) valmistaa niitä kotona. Näistä yli 60 % ostaa sämpylänsä valmiina, mutta valmistaa täytteet pääosin itse**.

”Täydellinen hampurilainen ei vaadi useita komponentteja, vaan se on parhaimmillaan erittäin yksikertaista ja selkeää, mutta maukasta syötävää. Laadukas sämpylä antaa niin hampurilaiselle kuin hodarillekin selkeät raamit, joiden puitteissa voi täytteitä vaihtamalla rakentaa kenen tahansa makuun sopivan lopputuloksen. Hampurilainen lieneekin ainoa ruoka, jossa kotikokki voi helposti onnistua paremmin kuin ravintolassa ja hän voi myös itse helposti vaikuttaa aterian terveellisyyteen oikeilla raaka-ainevalinnoilla”, muistuttaa Cousins.

Vaasan Hampurilaissämpylä (480 g) 6 kpl (80 g)

Vaasan Mini Hot Dog sämpylä (324 g) 12 kpl

Saatavuus: päivittäistavarakaupat, alkaen syyskuu 2016

Tiedustelunumero: 0800 125 125, www.vaasan.fi

Minna Cousins, Kaupallinen johtaja, Vaasan Oy, 040 553 4949, minna.cousins@vaasan.com

* Ravintolaruokailun trenditutkimus: Ruokailija haluaa helppoa ja nopeaa. MaRa Ry / TNS, 15.12.2016

** Tutkimus: Vaasan Oy:n Designtutkimus Helsinki Oy:llä joulukuussa 2016 teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret miehet ovat hampurilaisten suurkuluttajia paitsi ravintoloissa, myös kotona itse tehden. Ravintolassa hampurilaisia nauttii 62 % vastaajista (n=603) ja kotikeittiöissä niitä valmistaa itse 24 % kuluttajista. Kotona hampurilaisia valmistavista kuluttajista 61 % ostaa sämpylät valmiina ja niitä nautitaan useimmiten viikonloppuisin joko päivällisenä (41 %) tai iltapalana (42 %). Vain joka neljännes (26 %) hampurilaisia kotona nauttivista kuluttajista ostaa ne valmiina eineksinä.