TIEDOTE 16.2.2017. Ruoveden kunta ja sen suurin työnantaja Inwido Finland tarjoavat houkuttelevan kuvan tulevaisuudesta - ammattikoulutuksen, työpaikan ja jopa puoli-ilmaisen vuokra-asunnon. Työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille tarkoitettu RekryKoulutus ei tunnu kuitenkaan vetävän puoleensa viime vuosien tapaan.

- Tavoitteenamme on kouluttaa uusia ammattilaisia ikkunoiden ja ovien valmistukseen. Kurssin jälkeen on mahdollisuus työllistyä Ruoveden tehtaallamme vähintään lokakuun loppuun asti, kertoo tehtaanjohtaja Anu Ukkonen Inwidosta.

Yhtiö on Euroopan suurin ikkunoiden ja ovien valmistaja, jolla on Suomessa neljä tehdasta. Ukkonen kertoo viime vuosina paljon kiinnostusta herättäneen koulutuksen olevan tämän vuoden osalta vaakalaudalla, ellei hakijoita saada lähipäivinä lisää.

Mielikuva tehdastyöstä on vanhentunut

- Nyt käynnistyvä rekrytointikoulutus on jo kymmenes, ja viimevuonna hakijoita oli yli sata. Nyt koossa on 15 hakijaa ja hakuaikaa enää tämä viikko. Liekö niin, että mielikuva tuotantotyöstä on jäänyt jälkeen todellisuudesta eikä houkuttele, vaikka tehtaat ovat teknologialtaan ja työympäristöltään kansainvälisestikin katsoen huippuluokkaa, Ukkonen pohtii.

Hänen mukaansa työ on fyysistä, mutta uuden ajan tehdastyötä, eikä se vaadi erityistä aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta. Hakijalta toivotaan luonnollisesti kykyä omaksua uusia asioita, positiivista asennetta työn tekemiseen ja halua kehittää omaa työtään.

Seitsemän viikon lähiopetus tapahtuu Ruoveden tehtaalla Tampereen seudun ammattiopisto Tredun johdolla. Se kattaa tämän päivän ikkuna- ja ovivalmistuksen oleelliset osat työturvallisuudesta ja prosesseista aina LEAN-periaatteiden mukaiseen jatkuvaan parantamiseen.

Voimakaksikko rakentaa elinvoimaista kuntaa

Ruoveden kunnassa on kyetty luomaan ainutlaatuinen yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka ytimessä ovat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja tehtaanjohtaja Anu Ukkonen. He näkevät elinvoimaisen kunnan ehtona sen, että edellytyksiä yritystoiminnalle parannetaan entisestäänkin. Tämä vaatii aloitteellisuutta sekä kunnalta että yrityksiltä.

Yhteistyön tuloksiin kuuluu muun muassa se, että kunta maksaa koulutukseen ja harjoitteluun osallistujalle puolet kunnan tarjoaman asunnon vuokrasta. Yrityksen saama hakemus koulutukseen on puolestaan samalla työpaikkahakemus, joka saattaa johtaa pysyvään työsuhteeseen.

- Yritysyhteistyön kautta haluamme madaltaa kynnystä tulla tutustumaan kuntaan ja huomaamaan, että täältä löytyvät kaikki hyvän elämän vaatimat palvelut. Työpaikka ja asunto ovat useimmiten pysyvän paikkakunnalle asettumisen ehto ja niitä olemme nyt yhdessä tarjoamassa, Kyrönviita kiteyttää.

Lisätiedot:

Anu Ukkonen, tehtaanjohtaja, Ruoveden tehdas, Inwido Finland Oy, puh. 040 9030 730 anu.ukkonen(ät)inwido.fi

Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja, Ruoveden kunta, puh. 044 787 1300 eeva.kyronviita(ät)ruovesi.fi

Kuvat: Inwido Finland Oy

Tukholmassa pörssilistattu konsernin Inwido-konserni on Euroopan suurin ikkunoiden ja ovien valmistaja. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 5,2 miljardia Ruotsin kruunua ja henkilöstön määrä on noin 3.400. Inwido Finland Oy vastaa Tiivi-, Pihla-, Eskopuu-, Lämpölux- ja Klas1-tuotemerkeistä. Tehtaat sijaitsevat Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa ja Ruovedellä sekä pääkonttori Jyväskylässä.