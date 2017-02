Uusi näyttely Virka-galleriassa: RUOKAHÄVIKKI 22.2. – 28.5.2017

16.2.2017 09:44 | Virka-galleria

Vuoden 2017 Poliittisen valokuvan festivaalin teemana on ruoka. Yksityisiä ruokakuvia nähdään ja jaetaan jatkuvasti, festivaalin valokuvissa huomio suunnataan kuitenkin toisenlaisiin ruokakuviin. Festivaalin kuvissa käsitellään ei-yksilöllistä ruokaa: ruoantuotantoa ja sen vaikutuksia elinympäristöihin, maisemaan ja ympäristön tilaan. Festivaalinäyttely Helsingin kaupungintalon Virka-galleriassa raottaa ruokahävikkiin liittyvää salailua ja ristiriitoja.

Arviolta kolmasosa maailmassa tuotetusta ruuasta päätyy roskiin. Ruokahävikkiä syntyy tuotannon jokaisessa vaiheessa. Suomessa suurin ruokahävikin tuottaja on kotitaloudet, joiden ruokahävikki on vuosittain 120–160 miljoonaa kiloa. Nelihenkinen perhe heittää Suomessa ruokaa roskiin noin 100 kiloa vuodessa. Euroopassa tuotettua ruokaa päätyy jätteeksi noin 88 miljoonan tonnin verran. Samaan aikaan maailmassa 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälänhädästä.



Filippo Zambon (s. 1981, Italia) on Into the Bin -sarjassaan dokumentoinut omaa dyykkaustaan eli jätteeksi heitetyn syömäkelpoisen ruoan keräämistä. Taskulampun valossa kuvattu ruoka näyttäytyy kauniina ja herkullisena, kuin maalaustaiteesta tunnettuina asetelmina. Sekä ruoan pois heittäminen että dyykkaaminen tapahtuvat usein piilossa. Zambon toivoo, että vaietun ruokahävikki-ilmiön kuvaaminen voisi nostaa sen avoimeen keskusteluun.



to kosie (s. 1986, Puola) työskenteli taideopintojensa ohella hotellien ravintoloissa, joissa hänen työtehtäviinsä kuului kaataa syömättä jätetty ruoka roskiin. to kosie järkyttyi pois heitetyn ruoan määrästä, joten hän alkoi kuvata työpäiviään paidan kauluksen alle piilotetulla videokameralla. Tämän materiaalin hän nostaa videoitujen dyykkauskeikkojensa rinnalle. trash-videoteos on kuvattu salaa, mutta ruokahävikki ei to kosien mukaan ole mikään salaisuus: “Se on vain hyvin piilotettu yhteiskunnassamme. Kukaan ei halua tietää siitä ja kukaan ei halua katsoa sitä.”



Näyttelyssä on esillä myös Helsingin kuvataidelukion oppilaiden julisteita ruokahävikistä.



Näyttelyyn liittyvä oheisohjelma

Ke 26.4. klo 17-19 Keskustelutilaisuus Ruokakulttuurin muutos – Miten se tapahtuu?

To 11.5. klo 18-19 Ruokahävikki-näyttelyn taiteilijat kertovat teoksistaan. Taiteilijat: Filippo Zambon Into the Bin ja to kosie trash.



Pe 21.4. klo 16 & la 22.4. klo 14 Lukudraama Nälänhätä.

Lukudraama esitetään Kaupungintalon juhlasalissa, esitys kestää noin 1,5 tuntia, ei väliaikaa.

Ilmaislippujen varaus: www.pvf.fi



Kuvat mediakäyttöön

Valokuvat löytyvät Dropbox-kansiosta. Kuvan yhteydessä tarvittava kuvakrediitti löytyy tiedostonimestä: kuvaajan nimi, teossarjan nimi, vuosiluku (kaikissa kuvissa vuosiluku ei saatavilla).

https://www.dropbox.com/sh/dk4s1jlz6zb2sv2/AACnhx32Kr0LHapKldU5uVJ0a?dl=0



Poliittisen valokuvan festivaali PVF on valokuvataiteen tutkimushanke. Festivaali ei ole yhteen viikonloppuun tai viikkoon tiivistetty tapahtuma, vaan aktiivinen ja avoin foorumi kantaaottavan valokuvan esittämiselle ja kuvista syntyvälle keskustelulle. www.pvf.fi