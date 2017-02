Suomalaistaustaiselle TLD Registrylle toimilupa Kiinan valtiolta – tavoitteena miljoonabisnes

16.2.2017 09:18 | TLD Registry

TLD Registryn toimilupa on ensimmäinen startup-yritykselle myönnetty kiinankielisten internet-päätteiden myynnin mahdollistava toimilupa. Lisenssi mahdollistaa erittäin merkittävän internet-liiketoiminnan käynnistämisen Kiinassa vuoden 2017 aikana. Yhtiö ennustaa jo ensimmäisen vuoden liikevaihdoksi yli 3 miljoonaa euroa.

Kiinan internetiä valvova ministeriö MIIT on myöntänyt suomalaistaustaiselle TLD Registy Ltd:lle luvan myydä sen omistamia kokonaan kiinankielisiä internet-päätteitä, .在线 (online) ja .中文网 (website). (https://goo.gl/BMFa5h). Kyseessä on ensimmäinen länsimaiselle startupille myönnetty toimilupa.

TLD Registryn toimitusjohtaja ja toinen perustaja Arto Isokoski pitää saatua toimilupaa erittäin merkittävänä.

– Toimilupaprosessi yllätti meidät pituudellaan ja monimutkaisuudellaan. Olemme prosessin aikana luoneet hyvät suhteet kaikkiin merkittäviin toimijoihin Kiinassa ja päässeet ainoana toimijana Kiinan valtion internet-päätteiden jälleenmyyjäksi. Uskon, että jo tänä vuonna liikevaihtomme ylittää kolme miljoonaa euroa ja liikevaihto tulee moninkertaistumaan tästä lähivuosina.

Yhtiön toinen perustaja Jarno Marjamäki kertoo, että Kiinassa bisneksen tekeminen on kärsivällisen liikemiehen hommaa.

– Meiltä meni noin 2 920 päivää, kun toiminta saatiin käyntiin. Matkan aikana meidän piti esimerkiksi hankkia lupia, joista emme edes tienneet. Nyt tästä tulee joko hemmetin hyvä tarina siitä, että täysin mahdoton voi muuttua mahdolliseksi ­– tai vielä parempi tarina, jossa täysin mahdoton muuttuu mahdolliseksi ja siitä saadaan vielä rahaa.

Yhtiötä ovat rahoittaneet enkelisijoittajat sekä pääomasijoitusyhtiö Visionplus Oyj.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja Visionplus Oyj:n partneri Jari Tuovinen kertoo, että yhtiö aloittaa nyt seuraavan rahoituskierroksen kasvua varten.

– Kartoitamme sijoittajakumppaneita sekä Euroopassa että Kiinassa, mutta emme myöskään poissulje joukkorahoituksen mahdollisuutta, koska hanke on erittäin kiinnostava ja ainutlaatuinen. Yksi teknologiasijoittajan tavoitteista on aina merkittävä listautuminen. Tämän yhtiön osalta listautuminen jonnekin Aasian pörssiin on varteenotettava vaihtoehto, Tuovinen kertoo.

Lisätietoja:

Arto Isokoski, arto.isokoski@tldregistry.info, puh. 044 730 1607

Jari Tuovinen, jari@visionplus.fi, puh. 0500 593 000