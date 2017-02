Lapsiasiavaltuutettu: Uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa arvioitava

Lapsiasiavaltuutettu: Lapsiasioiden valmistelussa vakavia puutteita 20.12.2016 09:02

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on antanut tänään valtioneuvostolle arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin akuuttitilasta. Arviolausuntoa on käsitelty syksyn aikana valtioneuvoston asettamassa lapsiasianeuvottelukunnassa, jossa on edustettuna ministeriöiden, paikallistason (kunnat, alueet), tutkimuksen ja järjestöjen asiantuntemusta.