Habi Kids rakentuu lasten suunnitelmien pohjalta

16.2.2017 13:42 | Messukeskus

Habitaren lasten alue Habi Kids suunnitellaan tänä vuonna yhteisöllisesti palvelumuotoilutyöpajoissa ja muotoilukerhoissa. Lapset ja vanhemmat ideoivat Habi Kidsistä maapallon mahtavimman oppimisen huvipuiston. Habi Kids -kokonaisuuden suunnittelusta vastaa Suomen Muotoilukasvatusseura (SuoMu) yhdessä Habitaren ja Helsinki Design Weekin kanssa.

Suomen Muotoilukasvatusseuran (SuoMu) Muotoilulähettiläiden johdolla lapset ja vanhemmat ideoivat Habi Kidsin sisältöä, teemoja ja palvelupolkua muotoilutyöpajoissa, joista ensimmäinen järjestettiin tammikuussa. Mukana oli yhteensä neljätoista 4–11-vuotiasta lasta vanhempineen.

Työpajoissa hyödynnetään muotoilukasvatuksen metodeja ja yhteissuunnittelua. Lapsille ja vanhemmille annetaan mahdollisuus ideoida ja luonnostella haaveista ja toiveista inspiroituen ja alueen pohjapiirrosta tutkien.

Habi Kids on leikkilaboratorio

Ensimmäisessä työpajassa lapset työstivät kuvitettuja pohjapiirroksia ja pienoismalleja sekä ideoivat Habi Kidsin sisältöä aivomyrskymenetelmällä. Yhteissuunnittelun tuloksena Habi Kids muodostuu jännittäväksi leikkilaboratorioksi ja tulevaisuuden oppimisen huvipuistoksi, joka on täynnä yllätyksiä.

- Lasten kyky ideoida ja ajatella luovasti on aivan ilmiömäinen. Saimme hetkessä massiivisen määrän ideoita, joista osa oli tosi villejäkin. Mielenkiitoisimpia olivat toiveet vesi- ja luontoelementeistä. Lasten suunnitelmien pohjalta luodaan muun muassa Habi Kidsin värikartta sekä kuvitettavia seiniä, kertoo SuoMun Viivi Lehtonen.

Habi Kidsin elementtejä työstetään kevään mittaan SuoMun ohjaamissa muotoilukerhoissa ja muotoilutyöpajoissa. Tilan suunnittelusta ja ohjelmasta vastaa SuoMun tiimi (Mari Savio, Viivi Lehtonen ja Katja Vaahtera) sekä tilasuunnittelija Milja Aho. Leikkitilan lisäksi Habi Kidsiin tulee lastentarvikkeita ja lastenhuoneiden sisustustuotteita myyviä yrityksiä.

Habi Kidsin ideat koulujen käyttöön

Muotoilukasvatus ja ilmiöoppiminen, johon koulujen uusi opetussuunnitelma pohjautuu, ovat menetelminä hyvin lähellä toisiaan. Metodien perustana on ajatella lapsi aktiivisena toimijana ja oman ympäristönsä kehittäjänä, joka osallistuu esimerkiksi oppituntien suunnitteluun.

- Jos ymmärtää muotoiluoppimisen metodeja, ilmiöoppiminen on helppo ottaa osaksi opetusta. Lapsille kehittyy kyky havainnoida, ideoida, luoda ja kehittää omaa ympäristöään. Habi Kidsin sisältöjä ja ideoita voidaan jatkossa testata myös kouluissa ja jakaa ideoita koulujen ja päiväkotien käyttöön, Viivi Lehtonen jatkaa.

Lisätietoja:

Suomen Muotoilukasvatusseura, Viivi Lehtonen, p. 040 1909 153, viivi.lehtonen@gmail.com, muotoilukasvatus.info

Habitare, tiedottaja Johanna Suni, p. 040 515 4216, johanna.suni@messukeskus.com

Habitare tarjoaa elämyksiä, ideoita ja tietoa sisustamisesta sekä kodin ja eri tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Suomen suurin huonekalu-, design ja muotoilutapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2017 on MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja ammattilaisten Showroom| www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2017 |

Suomen Muotoilukasvatusseura (SuoMu ry) on muotoiluoppimiseen vihkiytynyt toimija, joka edistää muotoilun ja muotoilukasvatuksen harrastuneisuutta ja tunnettuutta | www.muotoilukasvatus.info |

Habi Kids on Helsinki Design Weekin Lasten viikonlopun satelliittitapahtuma. Lasten viikonloppu on yksi Helsinki Design Weekin päätapahtumista. Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Helsinki Design Week 7.-17.9.2017 | www.helsinkidesignweek.com |