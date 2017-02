Uusia ideoita Helsingin terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen muista Pohjoismaista

Eri kansallisuusryhmiä edustavien korkeakoulutettujen työllistymisessä suuria eroja 2.2.2017 13:18

Suomen kielen oppiminen on tärkeää mutta samalla vaikeaa, suomalaisiin on vaikeaa luoda sosiaalisia suhteita ja osaamisen tunnustamisessa sekä työllistymisessä on ongelmia. Nämä teemat toistuvat kansainvälisistä osaajista Suomessa tehdyissä tutkimuksissa vuodesta toiseen. Toisaalta korkeasti koulutettujen työllistymistä tarkasteltaessa on huomioitava, että tilastojen perusteella eri kansallisuusryhmien välillä on suuria eroja: parhaiten Suomessa työllistyvät virolaiset korkeakoulutetut, joiden työllisyysaste oli 86 prosenttia vuonna 2014. Huonoiten työllistyvät Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olevat, joista työllistyneitä oli vain noin kolme viidestä. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistyminen on kuitenkin keskimäärin parempaa kuin muiden maahanmuuttajien.