Demokratia-Tinder ja revontulien bongaussovellus voittivat Databusiness challenge -gaalassa

DataBusiness Challenge -kilpailu ratkesi eilen. Kilpailuun osallistuneiden sovellusten tuli hyödyntää Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun tai Oulun tarjoamia avoimia tietolähteitä – ja olla luonnollisesti oivaltavia. Bitit taipuivatkin kisaajien käsissä niin demokratia-Tinderiksi kuin revontulien bongaussovellukseksi.

”Kiinalaisturistit raivostuivat, kun revontulia ei näkynytkään”, otsikoi Aamulehti hiljan. Oululaiset Outi Lampela, Pauliina Björk, Jouni Möttönen ja Tommi Lakkapää osuivat ajan hermoon eilen DataBusiness Challenge Awards -gaalassa palkitulla RepoLights-sovelluskonseptillaan. Voittotyö on revontulien seuranta- ja hälytyspalvelu, joka huomioi näkyvyyden sekä yhdistää karttapohjaisen paikannuksen ja reitityksen parhaille katselupaikoille.

Sään herraksi ei sovelluksella pääse, mutta matkailualalle se voisi olla loistava työkalu. Innokkailla harrastajilla on lopputuloksen kannalta tärkeä rooli.

- Revontulista löytyy somepöhinää. Me louhimme sosiaalisen median dataa ja yhdistämme sitä formaaleihin lähteisiin, tiimiläiset valottavat ideaansa.

Kuutoskaupungit suunnannäyttäjinä

DataBusiness Challenge on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa ja sen ”Avoin data ja rajapinnat” -kärkihanketta. Siinä Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu yhtenäistävät toimintamallejaan ja avaavat verovaroilla tuotettua tietoa vapaasti käytettäväksi. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tiedon avaaminen on myös keino vahvistaa demokratiaa.

Kilpailukategorioita oli kaksi: aktiivinen kansalainen ja toimiva kaupunki.

Elmeri Koski, Juha Repo sekä Tuukka ja Karri-Pekka Korolainen osallistuivat jälkimmäiseen mittelöön ja kehittivät Electorate-konseptinsa päätösrajapinnan ympärille. Nuoret miehet esittelevät ideaansa alkoholilainsäädännön uudistuksen avulla.

- Poimimme lakiesityksen rajapinnan kautta. Sitten tekoäly purkaa sen pieniin osiin, jonka jälkeen ihminen voi Tinder-tyylisesti ottaa kantaa esityksen yksityiskohtiin kannattamalla tai vastustamalla.

Ideana on avata päätöksentekoa ja päätettäviä kokonaisuuksia sekä tarjota kansalaisten mielipiteet vallanpitäjien käyttöön muulloinkin kuin vaalien aikaan. Kehittäjätiimi uskoo, että pureskeltu tieto vähentäisi myös valeuutisointia.

Avoin data on uuden ajan raaka-ainetta

Kaikista DataBusiness Challengen osallistujatöistä tuomariston arvioitavaksi päätyi kaksikymmentä, joista kuusi palkittiin. Ideoiden kirjo oli laaja, mutta mukana olisi tuomari Elisa Kettusen mielestä saanut olla vieläkin useampi oivaltava ehdotus. Samalla hän painottaa kuntien ja valtion vastuuta tarjottavan tiedon määrässä ja laadussa.

- Tutustukaa avoimen datan suomiin mahdollisuuksiin! Se edistää yhteistä päätöksentekoa, piristää liike-elämää ja kehittää kunnan omaa tietohallintoa, Kettunen kannustaa.

Millaisia palveluita kisaajat ja tuomarit sitten itse kaipaavat arkeaan helpottamaan? Yksi haluaa kulkea kaupassa ostoslistansa mukaisen täsmäreitin ja toinen selata saman putiikin valikoimista vain ruokavalioonsa perustuvia ehdotuksia. Kannatusta saa myös Uber-tyylinen liftauspalvelu, jossa ihmiset poimivat autoonsa samaan suuntaan matkaavia ilman korvausta.

- Toivottavasti avoimen datan hyödyntäminen on tulevaisuudessa niin arkipäiväinen asia, että kaikki löytävät sen osaksi liiketoimintaansa.

Erityisesti Kettunen viittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta ei ole datalähtöistä. Sovelluskehitys on vain yksi avoimien tietolähteiden käyttömahdollisuuksista, toinen taas liittyy olemassa olevien liiketoimintojen rikastamiseen, tehostamiseen ja kehittämiseen. Kyse on mahdollisuuksien oivaltamisesta, sillä avoin data on tämän päivän ja tulevaisuuden arvokkain ja monipuolisin raaka-aine.

