Isku valitsi iisalmelaisen M-Kalusto Ky:n vuoden 2016 kauppiaaksi

16.2.2017 15:20 | Isku Koti Oy

TIEDOTE 16.2.2017. Isku Koti Oy on valinnut vuoden 2016 kauppiaaksi M-Kalusto Ky:n Iisalmesta. ”M-Kalusto Ky on osoittanut vahvaa alueellista myynninkasvua. Kauppias Rauno Martikainen on panostanut joustavaan asiakaspalveluun vuosikymmeniä ja se näkyy kasvavana liiketoimintana. Olemme erittäin tyytyväisiä kehittyvään yhteistyöhön”, sanoo Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen.

Kuvassa vasemmalta oikealle kauppias Rauno Martikainen, Arto Tiitinen ja kauppiaan veli Marko Martikainen.

”Haluamme kiittää Iskua tästä kunniasta. Arvostamme sitä, että Isku valmistaa tuotteensa kotimaassa. Yhteistyömme perusta on luottamus ja yhdessä kehittyminen”, sanoo M-Kalusto Oy:n kauppias Rauno Martikainen. Liite: Kuvassa vasemmalta oikealle kauppias Rauno Martikainen, Arto Tiitinen ja kauppiaan veli Marko Martikainen



Lisätietoja: Mikko Kuuppo, myyntijohtaja, Isku Koti Oy, puh. +358 44 386 3105, mikko.kuuppo@isku.com Rauno Martikainen, kauppias, M-Kalusto Ky, puh. +358 400 677 197, rauno.martikainen@m-kalusto.com Isku on suomalainen vuonna 1928 Lahteen perustettu perheyritys.Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kalusteita ja kokonaisvaltaisiasisustusratkaisuja sekä koteihin että kouluihin,toimistoihin, terveydenhuoltoon ja kaikkiin julkisiin tiloihin. Koko Suomen kattavanIsku-myymäläketjun lisäksi Isku toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä sekä Lähi-idässä. Iskun omat huonekalutehtaat sijaitsevatLahdessa. Isku noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja toimii aktiivisesti ekologisen tuotannon kehittäjänä: Isku saiISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä alalla, jatänä päivänä koko tuotanto on PEFC-sertifioitua, eli kaikenIskun käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehityksenperiaatteiden mukaan tuotettua.

