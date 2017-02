Kuinka pitkälle pakattu vesi voi viedä hiihtokisojen vastuullisuuden?

17.2.2017 06:00 | Sitra

Ensi viikolla alkavat Lahti 2017 MM-kisat haastavat Sitran tuella maailman kisajärjestäjät toteuttamaan jatkossa kisoja, jotka huomioivat maapallon kantokyvyn rajat. Lahdessa jo toteutetaan useita kokeiluita, joilla etsitään uusia tapoja toteuttaa suuria yleisötapahtumia kiertotalouden hengessä. Kisa-alueella muun muassa soivat biokomposiittitorvet, käytetään aurinkoenergiaa ja vähennetään kisakävijöiden vuosittaista materiaalikäyttöä mobiilisivun avulla. Kokeilujen kehittäminen on tuonut kisajärjestäjille oppeja jo myös kantapään kautta.

Olemme siirtymässä aikakauteen, jossa hyvinvoinnin lisääntyminen ei perustu enää fossiilisisten raaka-aineiden rajattomaan käyttöön. Sitra on yhteistyössä Lahti 2017 -kisaorganisaation kanssa kirittänyt tapahtuman yhteistyökumppaneita niin energia- ja ruoka-asioiden kuin ympäristöviestinnänkin saralla. Kisoihin on muun muassa etsitty ratkaisuja, joilla etenkin muovipohjaisia materiaaleja voitaisiin korvata uusiutuvilla.

Esimerkiksi muovisille vesipulloille haettiin korvaajaa – ja vaihtoehto löytyi kartonkipakkauksesta. Yksittäinen kokeilu ei kuitenkaan sujunut täysin toivotulla tavalla. Vesiprojektissa jäi tekemättä aikataulusyistä viimeinen varmistus, onko pakkaukselle ”pullotuskonetta” Suomessa, jotta se voitaisiin täyttää kotimaisella vedellä. Näin pakkaukseen päätyi ulkomaista vettä.

”Tapaus osoittaa, kuinka toimijoiden täytyy pelata yhteen joka vaiheessa, jotta kiertotalous ja ympäristöhyödyt toteutuvat”, toteaa kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta.

Tukku kokeiluja

Kartonkinen vesitetra on kuitenkin vain yksi monista Lahdessa toteutettavista vastuullisuuskokeiluista. Sitran johdolla kisaorganisaatio ja sen yhteistyökumppanit ovat etsineet ja kehittäneet ratkaisuja tavoitteeseen, miten järjestää maailman kestävimmät urheilukisat. Kaikista kokeiluista kertyy oppia suomalaisille yleisötapahtumien järjestäjille ja yhteistyökumppaneille. Vähähiilisistä ja älykkäistä kiertotalouden ratkaisuista voi kehittyä suomalaisille vientivaltti maailman yleisötapahtumiin.

”Viime vuosien kansainvälinen keskustelu esimerkiksi olympialaisten järjestelyistä on osoittanut, että vastuullisuus nousee koko ajan tärkeämpään rooliin suurtapahtumissa. Olemme halunneet viedä vastuullisuusasiat kaikille kisajärjestelyjen osa-alueille ja löytää niille ratkaisuja. Pienetkin teot voivat olla merkityksellisiä, jos niillä onnistutaan herättämään keskustelua ja muuttamaan pysyviä toimintamalleja”, toteaa kisojen pääsihteeri Janne Leskinen.

Yksi laajimmista kokeiluista on Lahden kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun Tonni Lähti -haasteen ulottaminen kisayleisöön. Jokainen kisakävijä haastetaan vähentämään omaa materiaalijalanjälkeään tuhannella kilolla vuosittain. Suomalaisten keskimääräinen 40 tonnin vuosikäyttö pitäisi saada vähenemään kahdeksaan tonniin, jotta materiaaliemme käyttö olisi kestävää. Apuna tähän on kisakävijöille räätälöity mobiiliverkkosivu. Kisaorganisaatio haastaa myös omat työntekijät ja kaikki kisojen 2700 vapaaehtoista mukaan.

Stora Enso puolestaan tuo lukuisia puupohjaisia tuotteita kisa-alueelle: mitalit otetaan vastaan puiselta korokkeelta, stadionilla soivat biokomposiittipohjaiset kisatorvet, kartonkijäte kerätään pahviseen roskikseen ja kisaliukurinkin valmistukseen on käytetty puuta.

Kokeilujen lista on pitkä, tässä poimintoja: Lahti Energia toimittaa kisojen käyttöön tuulisähköä ja kisatuli loimuaa biokaasulla. Lassila & Tikanojan toimittamissa uudenlaisissa vessoissa kuluu jopa 90 % vähemmän vettä. Protect Our Winters Finland esittää kartat Suomen lumipeitteen vähenemisestä ilmastonmuutoksen seurauksena, mikäli päästöjä ei saada kuriin muun muassa luonnonvarojen kestämättömän käytön vuoksi. Lisäksi Lahti2017:lle haetaan Ekokompassi-sertifikaattia, joka on tapahtumille suunnattu ympäristöjärjestelmä, jossa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin.

Haluavatko Kansainvälinen hiihtoliitto ja seuraavat kisajärjestäjät säilyttää talvet?

Lahti 2017 -kisaorganisaatio ja Sitra yhdessä Suomen Olympiakomitean ja Protect Our Winters Finlandin kanssa haastavat seuraavat kisajärjestäjät luomaan tulevaisuuden kisoista entistä kestävämmät. Haaste esitetään Kansainvälisen hiihtoliiton johdolle kisojen aikana Lahdessa. Seuraavat kisat järjestetään Seefeldissä Itävallassa vuonna 2019.

”Ilmastonmuutos osuu ensimmäisenä talvilajeihin. Nyt lajien edustajilla on näytön paikka, haluavatko he turvata osaltaan maapallon sekä omien lajiensa tulevaisuuden. Olisi tärkeää, että jatkossa kisajärjestäjät edellyttävät yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista kestäviin kisaratkaisuihin”, Sitran Nani Pajunen sanoo.