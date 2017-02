Ravintola BeefKing Steakhouse avattiin Tampereelle

17.2.2017 11:30 | Restamax Oyj

Lielahtikeskuksessa oli viime viikonloppuna vilkas tunnelma, kun ravintola BeefKing juhlisti avajaisiaan. Amerikkalaistyylinen steakhouse tarjoaa ratkaisun nopeaan lounaaseen ja maittavan hetken ostospäivän keskellä.

Pihveistään tunnettu BeefKing sijaitsee ennestään Lempäälän Ideaparkissa ja tätä nykyä myös Lielahtikeskuksessa. Restamax Oyj:n ruokaravintoloiden linjajohtaja Saija Mattilan mukaan suosittu konsepti sopii kauppakeskusmiljööseen erityisesti monipuolisuutensa ja sujuvan palvelunsa puolesta.

- BeefKing tuo kauppakeskittymään aivan uudenlaisen ruokapaikan. Se on mutkaton koko perheen ravintola, jonne on helppo tulla kaupoilta levähtämään tai poikkeamaan lounaalle kesken työpäivän. Keväämmällä ravintolan yhteyteen aukeaa terassi, jossa herkuista pääsee nauttimaan auringonsäteiden lomassa, Mattila kertoo.

Ravintolassa on panostettu pieteetillä perheen pienimpien viihtyvyyteen ja annosvalikoimaan.

- Lasten omalla juniorilistalla on muun muassa porsaan lehtipihviä, hampurilaista, lihapullia ja paistettua lohta. Aterian päättää makeasti pehmisbuffet, joka sisältyy alle 10-vuotiaiden lasten annoksissa pääruoan hintaan. Meille on tärkeää, että perheen yhteinen ruokahetki on mieluinen ja ravintolaan onkin piakkoin tulossa esimerkiksi lastennurkkaus, Mattila jatkaa.



Kuninkaallisen kattava valikoima

BeefKing pohjaa runsaiden annoskokojensa ja makumaailmansa myötä vahvasti amerikkalaiseen keittiöön. Onnistuneen konseptin takana ovat laadukkaat raaka-aineet ja huolellisesti laadittu menu.

- Meiltä löytyy paljon erilaisia pihvejä, joita asiakas voi täydentää haluamallaan lisukkeella ja kastikkeella tai maustevoilla. Lisäksi listalla komeilee muun muassa sandwicheja, hampurilaisia, täytettyjä uuniperunoita, pariloitua lohta ja paistettu kanaa. Ja tietysti sunnuntaisin suosittelen tulemaan siipibuffetimme äärelle, ravintolapäällikkö Saila Sainio kehottaa.



Tuhtien annosten lisäksi menu kattaa kevyemmätkin vaihtoehdot.

- Meillä on pääruoan tilalle tai sen täydentämiseksi joka päivä tarjolla raikas salaattipöytä. Listalla on myös ruokaisampia salaatteja, joiden täytteeksi voi valita lohta, halloumia tai kanaa, Sainio listaa.



BeefKing tarjoaa avajaisetuina 5.3.2017 saakka lehtipihvin lisukkeilla hintaan 9,90 euroa ja kaikki lasten ruoat alle 10-vuotiaille (sis. pieni juoma ja pehmisbuffet) 4,90 euroa. Samoin ravintolassa voi avajaisviikkojen aikana osallistua 500 euron arvoisen Ravintola.fi-lahjakortin arvontaan.

Ravintolassa on noin 140 asiakaspaikkaa ja se on avoinna seuraavasti: ma–to klo 11–19.30, pe klo 11–20 ja la–su klo 12–19. Lounas ma–pe klo 11–15. BeefKingin tiloissa toimi aiemmin ravintolamaailma Chicago Foodpark.

BeefKing Steakhouse, Lielahtikeskus

Teivaankatu 1, Tampere

Puh. 0300 870 489

