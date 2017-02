Olympiakomitea ja Lippu.fi yhteistyössä vauhdittamaan suomalaisia urheilutapahtumia

Vain tapahtumassa, paikan päällä, voi tuntea henkilökohtaisen vuorovaikutuksen artistin, joukkueen ja yleisön kanssa. Se tunne ei välity ruudun läpi. Me markkinoimme ja myymme monikanavaisesti ikimuistoisia hetkiä tuhansiin kulttuuri-, viihde- ja urheilutapahtumiin vuosittain.



Yhtiömme aloitti toimintansa Tampereella vuonna 1996. Nykyisin meidät tunnetaan nimellä Lippu.fi ja olemme osa Euroopan suurinta lipunmyyntiyhtiötä. Saksalainen CTS Eventim AG & Co. KGaA -pörssiyhtiö Eventim toimii yli 20 maassa ja välittää vuosittain yli 140 miljoonaa lippua yli 180 000 tapahtumaan.



Myymme lippuja Suomen suurimmassa tapahtumalippuja myyvässä verkkokaupassa sekä laajassa myyntiverkostossa, yli 100 myyntipisteessä ja R-kioskeissa kautta maan.



Lippu.fin tuotevalikoima on laaja. Siihen kuuluvat muun muassa Lipputurva-vakuutus ja Lippulasku-erämaksujärjestelmä. Lipputurva-vakuutuksen voi ostaa sekä kuluttajat että yritykset verkkokaupasta lipunoston yhteydessä. Lippulaskulla voi maksaa ostokset erissä lippu.fi-verkkokaupassa ja puhelinpalvelussa.