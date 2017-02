Sekasin-chat tukossa jatkuvasti – päivystäjiä tarvitaan lisää

17.2.2017 09:33 | Suomen Mielenterveysseura ry

Tammikuun 19. päivä uudelleen avautunut Sekasin-chat on ollut päivittäin täynnä keskustelemaan pyrkiviä nuoria. Ensimmäisen neljän viikon aikana chattiin pyrittiin yli 15 000 kertaa. Vapaaehtoisia päivystäjiä koulutetaan nyt lisää, jotta mahdollisimman moni nuori saisi apua.

– Chat oli todella suosittu toukokuun kampanjaviikolla ja suosio näyttää jatkuvan. Näin suuri ruuhka kertoo valtavasta keskustelun tarpeesta. On hienoa, että nuoret ovat löytäneet chatin näin laajasti, mutta myös karua, ettei keskustelun paikkoja muuten tunnu oikein olevan, sanoo Suomen Mielenterveysseuran verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana.



Sekasin-chat tavoittaa onnistuneesti nuoria, sillä yli puolet keskusteluun tulleista on teini-ikäisiä. Keskustelijoista yhdeksän kymmenestä on naisia. Yleisimmät syyt yhteydenottoon ovat olleet ahdistus, masennus, itsetuhoisuus ja ihmissuhdeongelmat.



– Keskusteluissa esille tulevat nuorten huolet ovat vakavia ja ehdottomasti asioita, joista puhuminen on tärkeää. Moni nuori kertoo voinnistaan ensimmäistä kertaa. Chatin tarkoitus on rohkaista nuorta kertomaan siitä jatkossakin ja hakemaan tarvittaessa apua, toteaa Raappana.



Sekasin-chatia koordinoi Suomen Mielenterveysseura. Chatissä on mukana auttajia viidestätoista eri järjestöstä.



– Chatin taustalle tarvitaan lisää koulutettuja, vapaaehtoisia päivystäjiä. Myös järjestöt ovat edelleen tervetulleita mukaan chattiin toimijoiksi. On sydäntäsärkevää, että nuoret ovat löytäneet palvelun, mutta apua tarvitsee niin moni, ettemme ehdi kaikkia auttamaan, sanoo Satu Raappana.



Jatkuvan ruuhkan purkamiseksi vapaaehtoisten rekrytointi aloitetaan 17.02.2017. Uusien vapaaehtoisten koulutus alkaa mahdollisimman pian, jotta he voivat aloittaa päivystämisen jo huhtikuun aikana.

– Etsimme vapaaehtoisia, joilla on aito halu kohdata nuoria, joiden oma elämä on tasapainossa ja energiaa riittää nuorten tukemiseen. Edellytyksenä on tietenkin, että on aikaa ja mahdollisuus osallistua säännöllisesti nettiauttamiseen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Koulutamme kaikki tehtävään valitut ja tarjoamme työntekijöiden jatkuvan tuen sekä järjestämme työnohjausta ja virkistystoimintaa. Työ ei ole sidottu paikkaan, vaan se tehdään pääsääntöisesti kotoa käsin omalta koneelta, sanoo Sekasin-chatin tiimivastaava Jenna Immonen.

Suomen Mielenterveysseuran koordinoimassa hankkeessa kehitetään ja toteutetaan Sekasin-chattia. Chat avattiin uudelleen 19.1.2017 Me-säätiön taloudellisella tuella. Palvelun toteuttamiseen osallistuvat myös A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Nuorten Exit, Nyyti, Kasvatus- ja perheneuvonta Kasper, Väestöliitto sekä HelsinkiMission Nuorten Kriisipiste. Chatissä päivystää sekä koulutettuja vapaaehtoisia että ammattilaisia.

Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perustama Me-säätiö pyrkii vähentämään lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Säätiön pääasiallinen tarkoitus on tukea yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita.