HSY:n hallituksen kokous 17.2.2017

17.2.2017 11:03 | HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätökset 17.2.2017

Hallitus päätti muun muassa hyväksyä omalta osaltaan tilinpäätöksen ja seuraavat hankinnat:

- investointeihin ja kunnossapitoon liittyviin konsulttipalveluihin vuosille 2017 - 2020 valittiin neljääntoista eri tehtäväkokonaisuuteen puitesopimuskumppaneiksi kuhunkin vähintään kolme eri toimijaa. Tieto valituista tahoista on kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

- Laskutus- ja mittauksenhallintajärjestelmä tilataan ryhmittymältä Net Group Nordic Oy, Net Group Oü ja Syneral AS

- Metsäpirtin kompostointikentällä tarvittavat seulontapalvelut tilataan Maanrakennus Ralf Ajalin Oy:ltä

- Seutulan puuhakkeen ja lavojen käsittely- ja välivarastokentän rakennustöiden urakoitsijaksi valittiin Pohjola Rakennus Group PRG Oy

- viemäreiden saneeraukseen kaivamattomalla menetelmällä TP 78/16, yksittäiskohteisiin vuosille 2017 - 2018 valittiin urakoitsijaksi AS Terrat

- Blominmäen jätevedenpuhdistamon biologinen denitrifioiva jälkisuodatus tilataan Veolia Water Technologies Aquaflow Oy:lta.

Hallitus sai tiedoksi työmatkasukkuloinnin pääkaupunkiseudulla ja valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat vuonna 2017.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella työmatkasukkuloinnista pääkaupunkiseudulla.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat:

http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Ystävällisin terveisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala

puh. 09 1561 2412, 040 593 6346

www.hsy.fi