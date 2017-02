Keskuskauppakamari on myöntänyt Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitiselle Suomi100-erikoisansiomerkin

17.2.2017 13:12 | Isku-Yhtymä Oy

TIEDOTE 17.2.2017. Keskuskauppakamari on myöntänyt 1. helmikuuta 2017 Isku-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Arto Tiitiselle Suomi 100 - erikoisansiomerkin. Satavuotismerkillä palkitaan merkittävästä työstä yritysten, elinkeinoelämän ja isänmaan puolesta.

Arto Tiitinen on ansiokkaasti edistänyt suomalaisen elinkeinoelämän menestystä usean vuosikymmenen ajan. Hän on toiminut myös monen suomalaisen perheyrityksen palveluksessa. Perheyrittäjyys onkin hänellä keskeinen arvo, johon hän on yhdistänyt määrätietoisesti kotimaisuuden ja suomalaisen työn.

Arto Tiitinen on ollut Valmetin, Ponssen, Keskisuomalaisen ja Iskun palveluksessa. Hänellä on myös vankka kokemus hallitustyöskentelystä eri yrityksissä, kuten nykyinen Honkarakenteen puheenjohtajuus sekä merkittävä hallitusura Metsähallituksen hallituksen puheenjohtajana. Arto Tiitinen on ollut myös Keski-Suomen Kauppakamarin puheenjohtaja.

Kotimaisuus ja korkea laatu ovat nousseet hänelle tärkeimmiksi argumenteiksi. Kotimaisten yritysten verkostoituminen ja kumppanuus muodostavat vahvan perustan suomalaiselle työlle ja menestykselle. Tuotteiden viennin ja yritysten kansainvälistymisen hän on aina pyrkinyt rakentamaan suomalaisen osaamisen perustalle.

Suomi täyttää sata vuotta 6.12.2017, jonka kunniaksi Keskuskauppakamari on asettanut Suomi 100 -erikoisansiomerkin. Toimitusjohtaja Arto Tiitiselle tämä ansiomerkki on vahvasti perusteltu.

Valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt Iskun viralliseksi Suomi100-kumppaniksi. Iskun järjestämä Suomi100-muotoilukilpailu juhlistaa suomalaista muotoiluosaamista sekä suomalaista teollista valmistusta. Isku investoi vuosien 2016-2018 aikana 22 miljoonaa euroa Lahdessa sijaitsevaan tehtaaseensa, ja keskittää kaiken huonekaluvalmistuksen Lahteen.

