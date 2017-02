Akavan Erityisalat: EK:n irtiotto jättää "tessittömät" suojattomiksi

KUTSU Turun kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita koskevaan kuntavaalitilaisuuteen 30.1. 26.1.2017 16:03

Akavan Erityisalat järjestää kuntavaalitilaisuuden jäsenilleen maanantaina 30.1. klo 17.00 – 18.30 Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa. Keskustelussa vierainamme ovat Turun kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Maija Perho, nuorisolautakunnan puheenjohtaja Muhis Azizi ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Janina Andersson. Vapaamuotoisen paneelin vetää toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista. Julkistamme samana päivänä ensimmäisiä tuloksia Kantar TNS:n tekemästä tutkimuksesta, joka koskee suomalaisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen koskevia arvostuksia. Medianne edustaja on tervetullut tilaisuuteen keskustelemaan ja kyselemään! Salaattibuffet on tarjolla 16.30 alkaen. Tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia.Tilaisuuden jälkeen on mahdollista osallistua ohjattuun museoesittelyyn Aboa Vetus & Ars Nova -museossa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen: viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi