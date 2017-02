KUTSU TOIMITUKSILLE: Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tavattavissa maanantaina 20.2. Helsingissä ja tiistaina 21.2. Riihimäellä

17.2.2017 16:05 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:llä on tänä keväänä liittovaalit. Niissä valitaan liitolle uusi edustajisto seuraavaksi viideksi vuodeksi. Niemi-Laine vauhdittaa edustajistovaalityötä Pääkaupunkiseudun aluetoimistolla maanantaina 20.2. ja Riihimäellä tiistaina 21.2. klo Suurimmat tulevan edustajiston ja liiton haasteet liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen soteen, tuleviin työmarkkinaratkaisuihin sekä julkisen sektorin kilpailukykyyn. - Uudenmaan sote-mallissa ratkaistaan koko maan kannalta merkittäviä asioita. On erittäin tärkeää, että koko palveluketju pysyy mukana. Esimerkiksi Helsingissä on rakennettu hyviä sote-malleja, joista ei pitäisi uudessa maakuntamaailmassa luopua, summaa Niemi-Laine.

Myös median edustajat ovat tervetulleita keskustelemaan tulevaisuuden sotesta, ay-liikkeestä ja JHL:n tulevaisuudesta maanantaina 20.2. klo 14-17 JHL:n pääkaupunkiseudun aluetoimistolle Helsinkiin, osoitteeseen Haapaniemenkatu 14, 2 krs ja tiistaina 21.2. klo 15-18 Etelä-Suomen aluetoimistolle Riihimäelle osoitteeseen Hämeenkatu 25-27. Tapahtumat ovat osa laajempaa edustajistovaalikiertuetta, joka on kokonaisuudessaan nähtävissä täällä: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/tapahtumat/?bid=6824 Lisätiedot: Päivi Niemi-Laine 040 702 4772