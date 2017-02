Kutsu toimituksille: Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström on tavattavissa maanantaina 20.2. Turussa

KUTSU TOIMITUKSILLE: Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tavattavissa maanantaina 20.2. Helsingissä ja tiistaina 21.2. Riihimäellä 17.2.2017 16:05

JHL:llä on tänä keväänä liittovaalit. Niissä valitaan liitolle uusi edustajisto seuraavaksi viideksi vuodeksi. Niemi-Laine vauhdittaa edustajistovaalityötä Pääkaupunkiseudun aluetoimistolla maanantaina 20.2. ja Riihimäellä tiistaina 21.2. klo Suurimmat tulevan edustajiston ja liiton haasteet liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen soteen, tuleviin työmarkkinaratkaisuihin sekä julkisen sektorin kilpailukykyyn. - Uudenmaan sote-mallissa ratkaistaan koko maan kannalta merkittäviä asioita. On erittäin tärkeää, että koko palveluketju pysyy mukana. Esimerkiksi Helsingissä on rakennettu hyviä sote-malleja, joista ei pitäisi uudessa maakuntamaailmassa luopua, summaa Niemi-Laine.