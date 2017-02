Vanhaan kauppahalliin haetaan lisää kauppiaita

20.2.2017 10:48 | Helsingin kaupunki - Helsingfors stad

Vanhassa Kauppahallissa on nyt vuokrattavana vapaita myyntipaikkoja. Vanha kauppahalli on yksi Helsingin suosituimmista käyntikohteista, jossa vieraili viime vuoden aikana lähes 1,5 miljoonaa kävijää. Vuodesta 1889 helsinkiläisiä ja matkailijoita palvellut Vanha kauppahalli on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät erikoistuotteiden laaja saatavuus, asiantunteva ja iloinen palvelu ja ainutlaatuinen hallitunnelma.

Vanhassa kauppahallissa palvelee tällä hetkellä 24 kauppiasta, joiden valikoimaan kuuluvat muun muassa kasvikset ja hedelmät, uunituoreet leivokset ja leivät, juustot, kalat, äyriäiset ja lihat sekä laaja valikoima kansainvälisiä herkkuja Puolasta Amerikkaan ja Espanjaan. Kauppahallissa palvelee myös aamiaisesta lounaaseen ja päivälliseen useampi suosittu kahvila ja lounasravintola.



Kauppahalliin haetaan nyt kauppahallin nykyistä tarjontaa tukevaa toimintaa. Myyntipaikat vuokrataan hakemuksen perusteella ensisijaisesti elintarvikkeiden myyntiä varten. Toimijan valinnasta päättää Helsingin Tukkutorin kauppahalli- ja toripalveluyksikkö yhdessä ruokakulttuuristrategian projektipäällikön sekä kauppahalliyhdistyksen kanssa. Vanhan kauppahallin myyntipaikka nro 79, 81, 83 ja 85 (yhteensä n. 30 m2).

Myymälään kuuluu myös kaksi kylmähuonetta (yht. n. 6 m2). Kokonaisvuokra on 1586,83 € / kk + kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Myyntipaikka on mahdollista jakaa kahteen erilliseen myyntipaikkaan (79 ja 81 sekä 83 ja 85), jolloin molempiin myyntipaikkoihin kuuluvat omat kylmiöt. Tällöin myyntipaikat vuokrataan kahdelle eri toimijalle. Hakemuksessa tulee mainita, mikäli on kiinnostunut pienemmästä myyntipaikasta.

Hakemus tulee toimittaa 8.3.2017 klo 12.00 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon. Hakulomake ja ohjeet Näyttöajat: keskiviikkona 22.2. kello 13.30-15.00 ja torstaina 2.3. kello 13.30-15.00

Lisätietoja myyntipaikasta antaa:



Rinna Räsänen, asiakaspäällikkö

puh. 09 310 23569

rinna.rasanen@hel.fi





http://vanhakauppahalli.fi/





