Venekauppaa tehtiin hyvin Vene 17 Båt -messuilla

Pohjois-Euroopan suurimmat veneilymessut Vene 17 Båt päättyi tänään sunnuntaina 19.2. Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtumassa vieraili kymmenen päivän aikana yli 71 000 veneilijää ja vesiharrasteista kiinnostunutta. Kävijätyytyväisyys oli korkealla ja yritykset kertoivat tehneensä hyvin kauppaa messuilla.

Vene 17 Båt -messuille osallistui 390 näytteilleasettajaa ja esitteillä oli 532 venettä. Näyttelypinta-alaa oli käytössä 25 000 m2. Tänä vuonna tapahtuman aikana oli ennätysmäärä, yli 500 aikataulutettua ohjelmaa.

Keskustelua uhkaavasta veneverosta käytiin venemessuilla kiivaasti alkuviikosta. Keskustelut päättyivät keskiviikkoaamuna hurrauksiin, kun saatiin vahvistus siitä, ettei veroa tule.

Venealan Keskusliiton Finnboat ry:n uusi toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo on tyytyväinen tapahtumaan. ”Venemessuilla on ollut erittäin positiivinen vire. Keskusteluissa veneitä myyvien yritysten kanssa on muodostunut vahva käsitys siitä, että veneitä on myyty tänä vuonna messuilla erittäin hyvin, jopa viime vuotista paremmin. Messujen todelliset vaikutukset näkyvät sitten vasta viikon tai parin kuluttua, kun kaupat päästään viemään loppuun. Kauppaa on tehty paljon myös muilla osastoilla muun muassa veneilytarvike ja -varusteosastoilla”, kertoo Pajusalo. ”Nyt tapahtuman jälkeen keräämme kehitysehdotuksia ja palautteita sekä näytteilleasettajilta että kävijöiltä. Tapahtuma on iso ponnistus monelle näytteilleasettajalle. Kuuntelemme heitä isolla korvalla ja teemme tapahtumasta ensi vuonna vielä entistä paremman.”

Tyytyväiset veneilijät tulevat myös ensi vuonna

Kantar TNS tekee vuosittain venemessuilla kävijätutkimuksen (otos 300). Kävijöistä 94 % oli tyytyväisiä tapahtumaan ja Vene 18 Båt -messuille ensi vuonna kertoi tulevansa varmasti tai todennäköisesti 90 % vastanneista. Venemessujen kiinnostavimmat tuotekokonaisuudet olivat moottoriveneet (62%) ja veneilyvarusteet ja -tarvikkeet (46 %). Reilu neljännes 27 % kävijöistä tutustui kalastustarvikkeisiin. Suurin osa venemessujen kävijöistä oli moottoriveneilijöitä, purjehtijoiden osuus oli 15 %. Venemessut on vahvasti valtakunnallinen tapahtuma. Tänä vuonna kävijöistä ainoastaan hiukan yli puolet (51 %) tuli pääkaupunkiseudulta.



Messukeskus järjesti Pohjois-Europan suurimman veneilytapahtuman Vene 17 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 10.–19.2.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestettiin nyt 48 . kertaa. Tänä vuonna venemessut toi esille Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Pääyhteistyökumppani oli Volvo Car Finland Oy Ab. Ensi vuonna Vene 18 Båt -messut järjestetään 9.–18.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.

