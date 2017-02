Marketing Clinic ostaa ruotsalaisen Movement Consultingin tarjotakseen maailmanluokan kehittämispalveluja vähittäiskaupalle

20.2.2017 09:30 | Marketing Clinic

Marketing Clinic Partners siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseensa pohjoismaissa ruotsalaisen Movement Consultingin yritysoston myötä. Movement Consulting on arvostettu liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka keskittyy erityisesti kulutustavara- ja vähittäiskauppa-aloille. Yritysosto laajentaa edelleen Marketing Clinicin palvelutarjoamaa erityisesti vähittäiskaupan, ostajatiedon hyödyntämisen ja valikoimanhallinnan saralla.

Vuonna 2000 perustettu Movement Consulting on rakentanut vankan aseman Ruotsissa tehden yhteistyötä useiden johtavien päivittäistavarakaupan ja muiden vähittäiskaupan toimijoiden kanssa. Yhtiö tarjoaa muun muassa kuluttajatiedon hyödyntämisen, tuotevalikoiman ja tuotekonseptien kehittämisen palveluja sekä erikoistuu kaupallisten strategioiden ja toteutussuunnitelmien laatimiseen. Movement Consulting on tehnyt yhteistyötä useiden johtavien pohjoismaisten brändien kanssa, kuten Orkla Foods, Arla, Altia, SCA ja Findus päivittäistavarakaupan alalta, sekä Preem, Stadium, Axfood ja Systembolaget muilta vähittäiskaupan aloilta.

“Useat vähittäiskaupan toimijat kohtaavat äärimmäisen kovaa globaalia kilpailua – niin kivijalka- kuin verkkokaupassa. Meidän tehtävänä on auttaa suomalaisia ja pohjoismaisia vähittäiskaupan toimijoita menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Kasvu tässä uudessa todellisuudessa vaatii erittäin vahvaa strategiaa yhdistettynä suunnitelmalliseen ja tehokkaaseen toteutukseen. Ruotsissa on maailman johtavaa vähittäiskaupan kehittämisen osaamista. Näemme, että valikoimanhallinta on äärimmäisen tärkeä strateginen kulmakivi kuluttajatavarakaupalle ja muiden vähittäiskaupan toimijoille niin verkossa kuin kivijalassakin. Movement Consultingin hankinta edesauttaa meitä missiossamme auttaa asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa – ja samalla siirrymme kasvussamme pohjoismaissa seuraavalle tasolle”, Marketing Clinic Partnersin toimitusjohtaja Catharina Stackelberg sanoo.

“Olemme todella innoissamme yhdistäessämme voimamme Marketing Clinicin kanssa. Yhdessä voimme tarjota kaikille asiakkaillemme strategian kehittämistä ja toteuttamista, mikä on vahvasti ankkuroitu kuluttajadataan ja tutkimustietoon ostokäyttäytymisestä. Tavoitteenamme on rakentaa vahvoja brändejä ja kasvattaa asiakkaidemme liiketoimintaa”, sanoo Johan Kaij, Movement Consultingin toimitusjohtaja.

Seuraava vaihe Marketing Clinic Partnersin kasvulle pohjoismaissa

Movement Consulting yhdistyy osaksi Marketing Clinicin Ruotsin toimintoja. Järjestelyn yhteydessä Senior Marketing Advisor Katarina Jerndahl siirtyy Marketing Clinic Swedenin toimitusjohtajaksi.

“Movement Consultingin yhdistyminen osaksi Marketing Clinicin Ruotsin toimintoja tarjoaa todellista synergiaa ja ainutlaatuisen palvelutarjoaman asiakkaillemme. Olemme innoissamme mahdollisuudesta auttaa yhteistä asiakaskuntaamme sekä viedä ruotsalaista vähittäiskaupan ja valikoimanhallinnan osaamista laajemmin pohjoismaisille markkinoille”, Katarina Jerndahl sanoo.

“Movement Consultingin liittyminen osaksi Marketing Clinicia avaa meille useita uusia liiketoimintamahdollisuuksia Ruotsin markkinoiden lisäksi Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Kumppanuutemme on monella tapaa täydellinen. Kuten Marketing Clinic, Movement Consulting pohjaa neuvonantonsa vahvasti tutkittuun dataan ja tutkittuun tietoon. Meitä yhdistää myös samanlainen kulttuuri, arvot ja työskentelytavat”, Catharina Stackelberg kertoo.

Yritysosto jatkaa Marketing Clinic Partnersin laajentumista pohjoismaissa seuraten digitaalisen markkinointitoimiston P+SBD:n laajentumista Ruotsiin vuonna 2014.