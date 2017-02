Nollarivi toi 125 000 euron päävoiton Sodankylässä pelanneelle

20.2.2017 10:24 | Veikkaus

Täysin väärät numerot toivat viime lauantaina (kierros 7/2017) 125 000 euron päävoiton Kaikki tai ei mitään -pelistä.

Onnekkaan epäonninen rivi oli pelattu K-supermarket Pohjantähdessä Sodankylässä. Euron panoksella pelatussa rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten pelaaja voitti 125 000 euroa.

Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Danske Bankista tai Veikkauksen toimipisteestä Vantaalta.

Kaikki tai ei mitään -pelissä valitaan 12 numeroa 24:stä, ja jos pelaaja saa kaikki numerot oikein tai kaikki väärin, hän voittaa päävoiton.

13. tammikuuta myyntiin tulleesta Kaikki tai ei mitään -pelistä on voitettu tähän mennessä seitsemän 125 000 euron päävoittoa. Kerran päivässä arvottavassa pelissä voi voittaa viiden euron enimmäispanoksella 625 000 euroa.

Kaikki tai ei mitään -peli pähkinänkuoressa

• Ensimmäisen kerran Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin perjantaina 13.1.2017.

• Täysosuma ja nolla oikein -tulos tuovat päävoiton, jonka kerroin on 125 000.

• Suurin mahdollinen voitto viiden euron enimmäispanoksella on 625 000 euroa.

• Arvonta on joka päivä klo 21. Peliaikaa on klo 20.45 saakka.

• Jokaisen voittoluokan voittojen summa arvontaa kohden voi olla enintään 3 000 000 euroa.

• Täysosuman – ja täydellisen hudin – todennäköisyys on 1:1,35 miljoonaan.

• Peliä voi pelata sekä myyntipisteissä että veikkaus.fi:ssä.