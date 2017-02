Helsingin Kirjamessut etsii kuvittajaa

20.2.2017 10:56 | Messukeskus

Helsingin Kirjamessut kutsuu kuvittajat suunnittelemaan kampanjakuvan Helsingin Kirjamessuille 2017. Kilpailu on tarkoitettu ammattikuvittajille ja alan opiskelijoille. Tapahtuman ja kampanjakuvan teemana on tänä vuonna Suomi.

Helsingin Kirjamessujen kampanjakuva vaihtuu vuosittain. Kuvan teemaksi on perinteisesti valittu tapahtumassa esiin nouseva aihe ja tekijäksi vuosittain vaihtuva ajankohtainen graafikko. Maamme 100-vuotisjuhlan kunniaksi messuilla tuodaan esiin suomalaisia kirjailijoita, suomalaisuutta ja Suomen historiaa. Katse on historian lisäksi tulevaisuudessa.

Kampanjakuvan tulee olla ajankohtainen, oivaltava ja huomiota herättävä. On toivottavaa, että kuvassa näkyy kirja tai kirjoja. Kuvaa käytetään Helsingin Kirjamessujen 2017 markkinoinnissa, joten sen tulee soveltua muun muassa lehti-ilmoituksiin, bannereihin, ohjelmalehden kanteen ja ulkomainontaan. Pienikokoisia ja hankalanmuotoisia mainosmuotoja varten toivomme ohjetta kuvan soveltamisesta.

Valitun kuvan suunnittelijalle maksetaan 3000 €, mikä sisältää lopulliseen toteutukseen liittyvät kulut sekä kuvan käyttöoikeudet vuodelle 2017. Ehdotukset tulee toimittaa 20.3.2017 mennessä sähköisesti osoitteeseen teija.armanto@messukeskus.com. Mukaan voi liittää lyhyet kirjalliset perustelut siitä, miten kuva ilmentää tapahtuman teemaa. Esivalinnan ehdotuksista tekee Helsingin Kirjamessujen järjestäjätiimi ja voittajan valitsee tapahtuman kehitysryhmä, johon kuuluu Messukeskuksen sekä suurimpien kustantajien ja kirjakauppojen edustajia. Kuvassa ei saa näkyä tekijän nimeä sillä työt esitellään kehitysryhmälle anonyymisti.

Helsingin Kirjamessut on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä. Tapahtuman tavoitteena on edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Helsingin Kirjamessut järjestetään 26.–29.10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Messukeskus on järjestänyt Helsingin Kirjamessut 16 kertaa Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen toimeksiannosta. Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma, vuonna 2016 Helsingin Kirjamessuilla ja samaan aikaan järjestetyssä Viini ja Ruoka -tapahtumassa vieraili yli 80 000 kävijää. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvaariset Kirjakauppiaat ry:n ja Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.



www.helsinginkirjamessut.fi #kirjamessut

Täältä löytyvät kampanjakuvat 2011-2016

http://kirjamessut.messukeskus.com/messuilla/suunnittelukilpailu/

Lisätiedot: tiedottaja Teija Armanto, 050 376 0804, teija.armanto@​messukeskus.com