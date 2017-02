Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimus- ja kehitystyötä noin 8,9 miljoonalla eurolla vuonna 2016

20.2.2017 12:05 | Työsuojelurahasto

Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimista ja kehittämistä noin 8,9 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 504 hakemusta ja rahoitti 210 hanketta noin 5,8 miljoonalla eurolla.Rahasto myönsi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin noin 240 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin noin miljoona euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 3,1 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 250 000 euroa, myönnettiin HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen Mesoteliooman ennuste asbestialtistumisen ja varhaisten molekyylimuutosten funktiona -tutkimushankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavaa tietoa mesoteliooman esiintymisestä, ennusteesta ja siitä, kuinka mesotelioomapotilaille on maksettu korvauksia ammattitaudeista. Hankkeen vastuuhenkilö on vs. professori Marjukka Myllärniemi.

Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokse Epätyypilliset työajat ja työntekijöiden hyvinvointi -tutkimushankkeelle myönnettiin 150 000 euroa. Hankkeessa selvitetään, miten jälkiteollinen, palveluvaltainen talous muuttaa työn ja vapaa-ajan käytäntöjä ja mitä merkitystä tällä on työntekijöiden hyvinvoinnille. Hankkeen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Tomi Oinas.

Työterveyslaitoksen Turvallisuuden edistäminen opetusalalla -tutkimushankkeelle myönnettiin 150 000 euroa. Tutkimushankkeen tavoitteena on opetusalan nykyisen turvallisuustilanteen, turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusosaamisen arviointi sekä näiden parantaminen. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Anna-Maria Teperi.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla -tutkimushankkeelle myönnettiin 150 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan ikääntyvien opettajien ja rehtoreiden työkuormituksesta palautumista. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Ulla Kinnunen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. (09) 6803 3311



Linkki: Saapuneet ja hyväksytyt hakemukset vuonna 2016